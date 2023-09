Lato A straripante: Zaira Nara lascia senza fiato

By

La sensualissima presentatrice argentina Zaira Nara cavalca il periodo d’oro sfoggiando un look poco adatto ai deboli di cuore: bellissima

Basterebbe un dato statistico per far capire che tipo di impennata abbia avuto la sua popolarità nell’estate che, almeno da calendario, ha appena chiuso i battenti. Prima che tutte le varie modelle, showgirl, influencer, tenniste e quant’altro, sfoggiassero le loro forme e condividessero sui social le loro istantanee piccanti, Zaira Nara poteva contare su poco più di 5 milioni di followers su Instagram.

Alla fine della stagione questi sono diventati 6,3 milioni. In un’inarrestabile ascesa che pare direttamente proporzionale al tipo di foto, video e reel che la sorella di Wanda Nara ha iniziato a pubblicare. Non che prima dell’estate 2023 non avesse mai ammaliato i suoi fans con degli scatti sensuali e fascinosi, ma quel che abbiamo visto negli ultimi mesi è un qualcosa di diverso. Zaira si è letteralmente scatenata.

Da Ibiza a Formentera passando per la Thailandia e tornando alfine nella sua Argentina, la sudamericana ha mandato più volte in tilt il contatore dei like. I suoi scatti sono stati tra i più apprezzati tra quelli fatti circolare sui social dalla variegata galassia delle bellezze femminili.

Zaira Nara alza il livello della sensualità: applausi a scena aperta

Qualcuno ha sostenuto che uno dei personaggi televisivi più apprezzati dal popolo argentino si sia in qualche modo voluta sostituire alla famosissima sorella quando questa, indiscussa regina dei social, si è presa una pausa forzata a causa della malattia che l’ha colpita.

Vero o falso che sia, Zaira ha alzato a dismisura il livello della sensualità in tutte le sue condivisioni pubbliche. Con bikini o in abito da sera, in versione selvaggia tra le rocce di Ibiza o provocante nei locali della sua Buenos Aires, l’argentina ha raccolto un successo straordinario. Merito della sua bellezza, e della sua abilità nel mostrarla con cotanta grazia.

Eccola, una delle dominatrici dell’estate 2023, posare davanti all’obiettivo con un decollète da urlo. Il lato A, normalmente prerogativa dell’esplosiva Wanda, stavolta è stato sfoggiato con successo proprio da lei. Che, pur avendo sempre riscosso un elevato gradimento da parte dei suoi connazionali e non solo, ha sempre in qualche modo subìto l’esplosività della sorella. Nonchè il suo essere continuamente al centro del gossip a causa della sua turbolenta vita sentimentale.

Ora che giocoforza la scena è tutta sua, Zaira sta facendo di tutto per cavalcare la grande ondata di popolarità che la sta travolgendo. Un qualcosa che però non è certo arrivato per caso. Né piovuto dal cielo.