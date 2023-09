Verstappen campione del mondo in Qatar se... Tutte le combinazioni

In Giappone è tornato a dettare legge Max Verstappen, al quale manca davvero poco per conquistare il suo terzo titolo mondiale

Questione di mera aritmetica e una serie di combinazioni da prendere in esame per capire come e quando Verstappen metterà il sigillo sulla sua terza affermazione di fila nella Formula 1, quanto mai meritata in questa stagione.

La fame del campione si è svegliata, è bastata una vittoria della Ferrari a far ritornare la rabbia agonistica che tutti conoscevano e temevano. Max Verstappen è tornato a trionfare, del resto ha la migliore macchina a disposizione ed è uno dei talenti migliori espressi negli ultimi anni dal mondo dei motori.

La Red Bull ha festeggiato la vittoria e ha celebrato così in anticipo l’affermazione nel titolo dei costruttori, un trionfo mai messo in dubbio, considerando come il team austro-inglese abbia dominato in lungo e in largo. Ora non resta che preparare la mega festa in onore di Verstappen, servirà solo avere un po’ di pazienza e fare qualche calcolo in più.

Verstappen iridato in Qatar, le combinazioni

Il prossimo Gran Premio entrerà comunque nella storia del Qatar che, dopo aver ospitato un mondiale di calcio, potrebbe così essere protagonista nei libri di storia con il terzo titolo iridato per Verstappen. L’aritmetica sembra essere a totale vantaggio dell’olandese, che ha 177 punti di vantaggio su Sergio Perez. Una enormità e può anche superare i 200, avendo un margine di 34 punti da utilizzare. Verstappen potrebbe già essere campione nella Sprint race, potendo abbattere un record quanto meno curioso.

Sarebbe infatti il primo pilota che diventerebbe campione con la gara vera e propria da correre: all’olandese basterebbe un sesto posto nella gara di sabato se Perez dovesse vincerla. Si parla per la peggiore delle ipotesi, considerando come poi si andrebbe anche a scalare guardando proprio il piazzamento del messicano. Se il secondo pilota Red Bull sabato arriverà fuori dal podio, Verstappen sarebbe automaticamente campione del mondo, al di là di ogni suo piazzamento.

Questione quindi di dettagli… se non sarà al sabato, comunque avrebbe una grande chance domenica di chiudere la contesa. In questo caso, Perez non dovrebbe portare a casa la vittoria in Qatar per consentire a Verstappen di procedere con i festeggiamenti, davvero basse quindi le possibilità per il messicano di rovinare completamente i piani del suo collega. La Red Bull ha tutto pronto per il Qatar, mai come in questo caso la scaramanzia servirà a poco.