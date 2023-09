Lascia la Roma e va al Milan, che colpo

Un calciatore in forza alla Roma targata mister Mourinho potrebbe proseguire la propria carriera al Milan in futuro: ecco di chi si tratta

Altra partita, altra delusione. Contro il roccioso Torino la Roma non è riuscita a dar seguito alla roboante vittoria contro l’Empoli fra le mura dello Stadio Olimpico. Mister José Mourinho nel post gara ha evidenziato la pessima condizione del prato dell’Olimpico Grande Torino, dettaglio che inevitabilmente ha inciso un po’ sulla prestazione giallorossa.

Ad ogni modo, i capitolini erano comunque riusciti a trovare il vantaggio grazie alla rete firmata da Romelu Lukaku e avrebbero dovuto resistere, proprio come fanno le grandi squadre. Invece, la truppa granata alla fine ha trovato il pareggio: guarda caso è stato proprio Duvan Zapata ad infilare Rui Patricio e permettere al ‘Toro’ di conquistare un punto prezioso in un match assai complicato.

Per pochissimo l’attaccante colombiano non è diventato un nuovo calciatore della Roma e il destino ha fatto sì che segnasse la prima rete in maglia granata contro i capitolini. Neanche a dirlo, il popolo romanista appare abbastanza sfiduciato ormai.

L’inizio horror di stagione spinge a mettere in atto delle valutazioni più approfondite anche sul lavoro di Mourinho, che non convince sotto tanti punti di vista. La Roma fatica moltissimo a produrre gioco, mancano evidentemente delle idee funzionali alle caratteristiche del gruppo.

Lo Special One, per forza di cose, è il primo responsabile di ciò, però va detto che la campagna acquisti estiva targata Tiago Pinto finora ha aiutato soltanto in minima parte. Tolto Lukaku, il resto dei nuovi arrivati lascia a desiderare. Da N’Dicka e Kristensen ad Aouar, passando per Renato Sanches. Quest’ultimo, in particolare, continua a vivere un vero e proprio calvario legato agli infortuni che spesso lo colpiscono.

Torna di moda il Milan per Renato Sanches: rossoneri alla finestra

Da quando è approdato all’ombra del Colosseo, è già la seconda volta che il centrocampista portoghese finisce ai box a causa di un problema muscolare. Nel corso del match debutto in Europa League è uscito anzitempo a causa di una lesione di primo grado alla coscia destra.

Due settimane di stop per l’ex Lille, che a queste condizioni non può dare un contributo significativo al progetto Roma. Di conseguenza, se lo scenario non dovesse migliorare drasticamente, con ogni probabilità Renato Sanches volerà di nuovo in direzione Paris Saint Germain la prossima estate. I giallorossi lo hanno preso in prestito con diritto di riscatto fissato a circa 15 milioni, che diventerebbe obbligo dopo un determinato numero di presenze.

Stando a quanto riferisce ‘Fichajes.net’, il Milan potrebbe tornare alla carica per l’acquisto del talento lusitano, nel caso in cui i Friedkin non lo riscattassero. Stefano Pioli, dunque, non avrebbe mollato la presa sul suo vecchio pallino, che fu assai vicino a vestire la maglia rossonera due estati fa. Il Milan potrebbe intavolare una trattativa col Paris Saint Germain nei mesi a venire, riportando subito il calciatore in Serie A. Insomma, pista da monitorare.

