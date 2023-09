L’Inter ha dato l’ok: addio a gennaio

L’Inter e l’allenatore Simone Inzaghi hanno dato il loro ok definitivo per la cessione del calciatore a gennaio

Nella prossima sessione di calciomercato invernale ci potrebbero essere delle importanti novità in casa nerazzurra. Soprattutto dal punto di vista delle uscite. Lo spazio per il giocatore si riduce sempre di più.

Non è un mistero che non è considerato una delle prime scelte per il manager piacentino. Lo stesso che avrebbe dato il suo “via libera” per la cessione del centrocampista in questione, pronto a trovare una nuova squadra per avere più continuità. Anche se solamente in prestito.

Un nuovo prestito per Stefano Sensi. Non si tratterebbe affatto della prima volta che si verifica una cosa del genere per il calciatore, ma probabilmente è l’unica possibilità che ha per potersi mettere in mostra. In questo momento, l’ex Sassuolo, è attualmente fuori dai giochi per un problema muscolare che lo terrà fuori ancora per un altro po’ di tempo. Fino ad ora ha collezionato solamente una presenza in campionato. Ovvero gli ultimi scampoli di partita nel match vinto a Cagliari contro la squadra di Claudio Ranieri (per lui solamente otto minuti).

Inter, cessione in vista a gennaio: ma solo in prestito

Pensare che il suo precampionato lo ha vissuto alla grande e con prestazioni di altissimo livello. Tanto è vero che gli sono valse la conferma. Con tanto di parere positivo da parte dei tifosi che hanno decisamente approvato le sue prestazioni. Con la speranza che lo stesso calciatore abbia messo, una volta e per tutte, definitivamente alle spalle i suoi infortuni che lo hanno pesantemente condizionato.

Come riportato in precedenza, però, Sensi una volta recuperato dai problemi fisici vuole essere protagonista. Difficile, in questo momento, esserlo nel centrocampo nerazzurro che sembra essere decisamente compatto. I titolari stanno dando delle enormi soddisfazioni al proprio allenatore. Inzaghi non vuole stravolgere nulla. Ed è per questo motivo che lo stesso Sensi sta valutando tutte le ipotesi possibili per avere lo spazio necessario per mettersi in mostra.

Le possibilità non gli mancano affatto. Si era parlato addirittura di un clamoroso ritorno al Monza, dove aveva fatto vedere delle ottime cose, sino a quando un altro infortunio non ha condizionato la seconda parte della stagione. Così come non è da scartare la possibilità che lo porterebbe nuovamente al Sassuolo, squadra che lo ha portato e fatto esordire in Serie A.