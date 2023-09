Scontro improvviso tra Hamilton e Wolff: ecco cosa sta succedendo

Il finale di stagione in Formula 1 rende vibrante l’atmosfera, anche Lewis Hamilton e Toto Wolff hanno qualcosa da recriminare

Diventa così quasi un finale col fiato sospeso il mondo dei motori, più per quanto accade all’interno delle scuderie che non per l’equilibrio in pista, che è stato invece spazzato via dal dominio di Verstappen. Ora sono due protagonisti del circus a stare al centro dell’attenzione in maniera importante.

Un altro mese e mezzo circa di corse e poi si penserà a una nuova stagione, in cui si spera nel maggior equilibrio in pista. Lo spera innanzitutto Lewis Hamilton, che ha vinto sette volte il titolo mondiale ma non vince una gara dall’ottobre 2021: dopo Alonso è il pilota di maggior prestigio a dover attendere così a lungo per una gioia personale.

La Mercedes di Toto Wolff è una macchina competitiva, ma non di certo la migliore della sua storia. Proprio sulla tenuta in pista della vettura c’è ora uno scambio di vedute importante tra i due protagonisti.

Hamilton vs Wolff, cosa accadrà

Doveva essere molto più competitiva in pista, ma la macchina di Hamilton ha steccato. Un po’ per lo scarso feeling con il pilota, e un po’ anche per qualche errore meccanico diventato da matita rossa nel corso del tempo. Vedere vincere la Ferrari al Gp di Singapore è stato un duro colpo da mandare giù, considerando come la Mercedes partiva davanti in fase di progettazione. Ora sorgono dubbi, Hamilton si è scontrato con Wolff, il futuro tiene banco.

Il pilota inglese vorrebbe infatti vincere con una macchina da migliorare, ma partendo già da questa base e con qualche accorgimento necessario, magari suggerito proprio dallo stesso pilota inglese che ha capito cosa va e cosa non va. Wolff invece ha ribadito come bisognerà puntare su un nuovo tipo di Mercedes, più leggera e scattante, ma anche con molte novità intorno per dare maggiore imprevedibilità.

Hamilton vuole rivincere il mondiale, ma non è sicuro della scelta di rimanere in Mercedes e tentare l’azzardo con una macchina quasi totalmente rinnovata. Su ciò si scontrano le versioni, il pilota inglese vorrebbe un maggior impatto concentrando la macchina sulle sue esigenze, mentre Wolff fa sue le difficoltà della scuderia e andrà avanti per la sua strada.

La futura W15 sarebbe quindi una sorta di incognita, soprattutto nelle prime gare del 2024 potrebbe avere problemi di adattabilità, facendo perdere punti preziosi ad Hamilton.