Tennis, allacciate le cinture: selfie in auto e forme in bella vista

Costeen Hatzi, compagna di Nicholas Kyrgios, ha mandato in estasi tutti i suoi fan con l’ultima foto postata su Instagram

Nel mondo del tennis i vari protagonisti riescono a ottenere una certa popolarità non solo grazie ai loro successi, ma anche per altri aspetti extra campo che riescono sempre a stuzzicare la curiosità dei moltissimi fan. Un esempio è Nicholas Kyrgios, 28enne tennista australiano di origini greche e malesi che nel corso della sua carriera si è fatto spesso apprezzare per il suo gioco molto creativo, fatto di velocità e cambi di ritmo. Kyrgios ha conquistato sette titoli ATP ma non è mai riuscito a trionfare in un torneo del Grande Slam.

L’australiano è andato a un passo dal suo primo Slam nel 2022, a Wimbledon, quando ha dovuto cedere in finale di fronte allo strapotere di Novak Djokovic. Di certo Nicholas Kyrgios avrà potuto consolarsi con la sua splendida compagna, Costeen Hatzi, seguitissima su Instagram.

La giovane australiana è molto apprezzata dai fan di Kyrgios, che ritengono abbia avuto un ruolo decisivo nel far tornare il suo compagno ad alti livelli dopo un periodo di appannamento. Grazie alla vicinanza di Costeen Hatzi il 28enne è tornato tra i primi 20 del mondo ed è anche maturato come persona, tanto da aver migliorato molto il suo rapporto con Djokovic (a cui prima riservava spesso frecciatine, ndr).

Costeen Hatzi, che scatto su Instagram: lady Kyrgios incanta tutti

Costeen Hatzi, come accennato, può contare su oltre 181.000 fan su Instagram che la seguono con grande passione. La giovane utilizza il social per propagandare il suo brand Casa Amor, dedicato all’arredamento di interni, e anche per promuovere prodotti di bellezza e abbigliamento. Tuttavia, la compagna di Kyrgios pubblica anche foto e video che lasciano davvero senza fiato i suoi follower. Una delle ultime foto postate dalla partner del tennista australiano ha lasciato a bocca aperta tutti i suoi ammiratori.

Nello scatto si può vedere Costeen Hatzi in auto, con indosso un vestito grigio di dimensioni ridotte che lascia intravedere le sue splendide forme. “Pranzo lungo“, scrive la compagna di Kyrgios nella didascalia, ricevendo moltissimi commenti da parte dei numerosissimi fan.

In tanti fanno notare quanto Costeen Hatzi sia “splendida“, mentre una fan si sofferma sull’incantevole sorriso dell’influencer. Un altro follower tiene a precisare che la Hatzi “è bella dentro e fuori“, mentre per la fan Sacha siamo di fronte a una “regina“.