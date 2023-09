Clamoroso Hamilton, cambia tutto in casa Mercedes

Lewis Hamilton non è soddisfatto dell’andamento della Mercedes e ha voluto mettere le cose in chiaro: in arrivo una rivoluzione

Il quinto posto conquistato a Suzuka ha permesso a Lewis Hamilton di aumentare ulteriormente il suo vantaggio su Fernando Alonso e ridurre il divario nei confronti di Sergio Perez. Grazie a questo risultato il pilota britannico può continuare la sua rincorsa al secondo posto nella classifica piloti. Tuttavia si tratterebbe comunque di un contentino per il sette volte campione del mondo, che in questa stagione sperava di essere molto più competitivo con la sua Mercedes dopo i risultati deludenti dello scorso anno.

Invece anche in questo Mondiale 2023 la Red Bull ha dominato in lungo e in largo, aggiudicandosi già il titolo costruttori. Verstappen ha bisogno solo di altri tre punti per laurearsi campione del mondo per il terzo anno consecutivo: molto probabilmente l’olandese verrà incoronato già nella gara Sprint del Gran Premio del Qatar.

Nell’ultima gara la Mercedes di Hamilton ha fatto di nuovo fatica ed è stata costretta ad arrivare alle spalle delle McLaren di Norris e Piastri e anche della Ferrari di Charles Leclerc. Al momento sia la Rossa che la scuderia di Woking sembrano avere qualcosa in più rispetto alle Frecce d’Argento.

Hamilton, confronto duro con il team: cosa ha chiesto

Hamilton, che compirà 39 anni a gennaio 2024, non è più disposto a tollerare altre stagioni da comprimario. Il pilota britannico vuole tornare a lottare per il titolo con Verstappen e la Red Bull e ha già fatto capire alla Mercedes che non si possono più commettere altri errori. Nelle sue dichiarazioni dopo il Gran Premio del Giappone il pilota della Mercedes sottolinea che la Ferrari in questo momento è davanti e che la sua vettura è troppo irrequieta e difficile da guidare.

Nonostante i cambiamenti apportati dalla scuderia durante questa stagione non si sono visti miglioramenti tangibili. Ecco perché Hamilton ha già parlato con il team e ha indicato la strada da prendere per il prossimo anno. Il plurititolato campione di Formula 1 si è detto soddisfatto di questi colloqui.

“Penso che tutti i punti che io e George abbiamo indicato siano stati ascoltati appieno”, ha detto Hamilton, che ha poi fatto notare la grande crescita delle McLaren. “Non possiamo non guardare cosa hanno fatto”, ha aggiunto il britannico della Mercedes, che spera nel lavoro collettivo per riportare la squadra al vertice.