Inter, parla Marotta: arriva la decisione su Arnautovic

Beppe Marotta è intervenuto per chiarire quali saranno le mosse dell’Inter dopo l’infortunio di Arnautovic

Il blitz del Sassuolo a San Siro ha costretto l’Inter al primo stop stagionale, arrivato in campionato dopo cinque vittorie nelle prime cinque gare. I neroverdi emiliani guidati da Dionisi si sono imposti 2-1 grazie alle reti di Bajrami e Berardi, che hanno ribaltato l’iniziale vantaggio siglato da Dumfries. Il ko rimediato contro il Sassuolo segue la brutta prova di San Sebastian in Champions League, con gli uomini di Simone Inzaghi salvati da una rete di Lautaro Martinez nel finale di gara. Il gol del ‘Toro’ ha consentito alla Beneamata di conquistare almeno un punto dalla trasferta basca.

In mezzo c’è stato il successo di Empoli, arrivato grazie a una splendida rete di Federico Dimarco. Proprio in terra toscana l’Inter ha dovuto fare i conti con l’infortunio capitato ad Arnautovic, che ha riportato una distrazione muscolare al bicipite femorale. Fin da subito le impressioni non sono state buone e la diagnosi non fa altro che confermare quanto temuto: l’ex attaccante del Bologna dovrà stare fuori almeno un paio di mesi.

Con Arnautovic fuori praticamente fino a dicembre il tecnico piacentino si ritrova con soli tre attaccanti in rosa, vale a dire Lautaro Martinez, Marcus Thuram e Alexis Sanchez, a cui si aggiunge il 19enne Amadou Sarr. Nonostante un’evidente carenza – tenendo conto che l’Inter gioca tre competizioni – Beppe Marotta ha fatto chiaramente capire che non ci saranno nuovi acquisti.

Nessun sostituto di Arnautovic: Marotta parla chiaro

Nell’intervista rilasciata ai microfoni di DAZN poco prima del match contro il Sassuolo l’amministratore delegato dell’Inter ha tenuto a precisare che non verrà preso nessun sostituto di Arnautovic. Marotta ha sottolineato la bravura di Simone Inzaghi a trovare le soluzioni giuste in situazioni di emergenza.

“Siamo un gioco di squadra collettivo e sappiamo come sopperire alle assenze“, ha poi aggiunto Marotta, sgombrando il campo da altre ipotesi. Negli ultimi giorni, infatti, si era parlato di un possibile svincolato per l’Inter e si era fatto soprattutto il nome di Okaka, ma le parole dell’ad nerazzurro sono fin troppo chiare.

Marotta ha poi parlato dell’affare Frattesi, passato dal Sassuolo all’Inter la scorsa estate, mentre Pinamonti ha preso la direzione opposta. Secondo l’ad della Beneamata è stata un’operazione che ha soddisfatto entrambi i club, dato che i due giocatori possono “condizionare positivamente” il cammino delle due squadre.