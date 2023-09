L’ex Serie A spiazza tutti: “Infortunato mentre facevo sesso”

Dichiarazioni che, a dire il vero, hanno spiazzato letteralmente tutti quelle rivelate dall’ex calciatore di Serie A

Dopo aver appeso le scarpette al chiodo, già da qualche annetto, arrivano dei particolari aneddoti che nessuno conosceva sino ad ora. Le stesse che lo vedono come assoluto protagonista. Un racconto decisamente “piccante” che nessuno si aspettava da parte di un ex calciatore.

Da come avete ben potuto capire le parole arrivano direttamente da uno che, nella nostra Serie A, ci ha giocato. Anche se non ha lasciato particolarmente il segno per via dei suoi continui infortuni che ne hanno limitato l’intera carriera calcistica.

Si tratta di Micah Richards, che probabilmente, in Italia, solamente i tifosi della Fiorentina ricordano bene. Anche se non con particolare affetto visto che, nella sua unica stagione in viola, non ha lasciato quasi mai praticamente il segno. Decisamente troppo poche le presenze con la maglia dei gigliati. Poi il ritorno in Inghilterra dove, a soli 31 anni, ha appeso le scarpette al chiodo. Per Sempre. In Premier League si parlava un gran bene di Micah Richards.

Micah Richards, confessione ed infortunio “hot”

Veniva considerato come uno dei possibili difensori più forti del Regno Unito. Alla fine, però, sono state solamente parole visto che di concreto non ha lasciato quasi mai nulla. Per via, comunque, dei moltissimi infortuni che ne hanno limitato la carriera. Proprio di un particolare infortunio che l’ex calciatore ne ha voluto parlare in diretta televisiva.

Richards continua a lavorare nel mondo del calcio, ma come opinionista per la ‘BBC‘ e per ‘Sky Sports’. Insieme ad altre leggende del calcio come Thierry Henry, Alan Sheares, Gary Lineker e molti altri. Parole che arrivano direttamente durante il podcast “The Rest is Football“. Parole che, come riportate in precedenza, non sono affatto passate inosservate. Queste sono alcune delle sue dichiarazioni: “Si è trattato di un infortunio sessuale. A dire il vero non posso rivelarlo in questo programma. Non posso entrare nei dettagli. Diciamo che mi stavo ‘divertendo’. Mentre lo stavo facendo sono scivolato dal letto, ho allungato la gambe e mi sono fatto male al bicipite femorale“. Ovviamente non poteva raccontarlo al suo allenatore dell’epoca ed al resto della squadra. Così la brillante “idea”: ovvero quella di fingere un infortunio durante un allenamento.

Una confessione “hot” che ha fatto divertire moltissimo gli ascoltatori. Successivamente se ne è parlato anche sui social network. Poi, su Instagram, ha voluto precisare: “Questo infortunio non è stato il motivo per cui mi sono dovuto ritirare in anticipo“.