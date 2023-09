Marquez, è già tutto scritto: non hanno scelta

Marc Marquez ha bene in mente quello che sarà il suo futuro e ora di dubbi ce ne sono sempre meno. Anche la Honda ha deciso

Il campione spagnolo Marc Marquez è alla disperata ricerca di competitività e farà di tutto per essere nuovamente della bagarre per il primo posto. A quanto sembra potrebbe esserci però una clamorosa novità.

Un minimo di luce nella stagione di Marc Marquez si è vista nel sabato indiano. Nella Sprint Race del Buddh International Circuit lo spagnolo è riuscito ad agguantare il terzo gradino del podio, tornando tra i protagonisti al termine di un’ottima gara. Anche la rimonta dopo la caduta di domenica è stata promettente, con una top-10 che gli mancava da diverso tempo. Certo non stiamo parlando dei risultati a cui punta sia lui che la Honda, ma di certo è un piccolo passo avanti.

In tutto questo, però, l’India non ha rappresentato solo un week end importante per quanto concerne l’aspetto sportivo ma anche per quello tecnico-logistico, inteso come definizione del futuro.

Marquez è sbarcato a Motegi da poche ore e si è portato dietro una consapevolezza da New Dheli: non vuole più restare in Honda. Il contratto con l’ala dorata lo vincola fino al 2024 ma la sua intenzione è quella di mollare tutto già al termine di questa stagione. Tra l’altro quello che sembrava impossibile fino a poche settimane fa (trovare un’altra moto competitiva) oggi è completamente cambiato.

Marc Marquez, scenario clamoroso per il futuro: addio alla Honda e sbarco in Ducati

I vertici della Honda, compreso Koji Watanabe, presidente di Honda Racing Corporation (HRC), hanno sempre ribadito che Marquez è libero di fare quello che meglio crede.

“Se vuole andare via non lo tratteremo”, ha specificato più volte Watanabe e ora sembra proprio che lo scenario stia prendendo piede.

Si perché un posto che fa gola a Marquez è libero e potrebbe rappresentare l’occasione ideale in questo momento. Stiamo parlando del Team Gresini, gestito da Nadia Padovani, che conta tra le proprie fila anche il fratello Alex, confermato per il 2024. La seconda moto, quella attualmente di Fabio Di Giannantonio è vacante e nessuno si è ancora sbilanciato su chi potrebbe affiancare il più giovane dei Marquez.

Diverse voci vorrebbero proprio il #93 ad un passo dall’accordo per la prossima stagione, con la Ducati intenzionata a legarlo per due anni, fino al 2025. Qui potrebbe esserci un piccolo intoppo visto che la volontà del campione di Cervera è quella di firmare per un solo anno in attesa di capire quali altri posti saranno liberi tra due campionati.

La sensazione è che alla fine per il bene di tutti, e con qualche clausola, Marquez e la Ducati potrebbero convolare a nozze. Per lui, pur utilizzando una moto non ufficiale, sarebbe comunque un grande passo avanti, perlomeno per battagliare con gli altri quasi ad armi pari.