Rabiot ha detto sì: 15 milioni a gennaio e Juve KO

Una delle vicende che ha tormentato, negli ultimi mesi, la società Juventus non può che essere quella relativa ad Adrien Rabiot

Il centrocampista francese Adrien Rabiot è stato ad un passo dall’addio al club bianconero. Per via del suo contratto che, solamente pochi mesi fa, è stato rinnovato. Anche se è stato prolungato fino al 30 giugno del prossimo anno.

Segno del fatto che, nel 2024, è libero di potersene andare a parametro zero e cercarsi una nuova squadra a meno di ulteriore prolungamento. A quanto pare, però, c’è un altro club che è pronto ad anticipare le mosse per poterlo acquistare anche nel mese di gennaio.

Anche fino a questo momento della stagione la sua è stata una partenza super: nelle prime sei giornate (in cui è stato sempre schierato dal suo allenatore) ha messo a segno un gol e fornito due assist ai suoi compagni di squadra. Anche lo scorso campionato ha dimostrato di essere l’uomo in più non solo nel centrocampo di Allegri, ma dell’intera Juventus. Tanto è vero che la società, in più di una occasione, ha tentato in tutti i modi di fargli rinnovare il contratto.

Juventus, Rabiot può salutare a gennaio

Nonostante i top club stranieri lo abbiano cercato con insistenza, alla fine il nazionale francese ha accettato di firmare. Solamente per un anno e rimandando di qualche mese il suo futuro. Un futuro che, però, potrebbe tingersi sempre di bianconero. Con la maglia della Juventus? A quanto pare proprio no. Le sirene dalla Premier League continuano a farsi sempre più insistenti. Semplicemente per il fatto che, alla finestra, c’è il Newcastle pronto ad accontentare le sue richieste.

Così come quelle della Juventus che potrebbe liberare il giocatore anche nella prossima sessione invernale di gennaio. Ovviamente a patto di una offerta importante. Considerando che il giocatore andrà in scadenza nel giugno del prossimo anno, i ‘Magpies‘ potrebbero arrivare ad offrire una cifra dal valore di 15 milioni di euro per il club piemontese come evidenziato da ‘ElNacional.cat’. Il proprietario Bin Salmàn è consapevole che deve rinforzare, ancora di più, la sua squadra che è impegnata ad affrontare ben quattro competizioni.

Il suo allenatore, Eddie Howe, ha chiesto rinforzi. Il Newcastle, quindi, è pronto nuovamente a bussare al campionato di Serie A. Dopo aver perfezionato l’acquisto di Sandro Tonali dal Milan, un altro centrocampista è pronto a lasciare l’Italia. Ovviamente, anche per il francese, è pronto un ricco contratto da urlo. Una cifra che potrebbe superare anche i 10 milioni di euro, di ingaggio, a stagione.