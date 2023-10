Hamilton lascia i tifosi a bocca aperta, gesto choc davanti a tutti

Anche in questa occasione il pilota ha lasciato (fan e non) tutti decisamente a bocca aperta. Ed il motivo è fin troppo ovvio

In questo momento si trova nella terza posizione per quanto riguarda la classifica dei piloti del Campionato mondiale di Formula 1. Diciamo che è stato non è abituato a vivere certe “emozioni” del genere. Non è affatto un mistero che la sua scuderia stia vivendo una annata a dir poco complicata.

Anche nella passata stagione, però, le cose non è che siano girate per il verso giusto nei confronti del pilota britannico. Tanto è vero che non risulta mai essere in lizza per la vittoria. I numeri parlano chiaro: solamente 5 podi nelle ultime 16 gare. Questa volta, però, si parla di lui ma decisamente in un altro contesto. Su questo vince a mani basse.

Hamilton campione di stile, il suo orologio lascia a bocca aperta

Non si tratterebbe affatto della prima volta che si parla di lui per quanto riguarda la moda e, soprattutto, lo stile. Tanto è vero che, in ogni occasione che riguarda la Formula 1, il 38enne ha uno stile molto originale. Non ci riferiamo solamente al look di capelli, all’abbigliamento ed anche agli occhiali da sole (sempre diversi). In molti, però, hanno notato che in Giappone ha sfoggiato un’altra meraviglia delle sue.

Di cosa stiamo parlando? Di un orologio. Non uno qualunque, ma uno di lusso e soprattutto in edizione limitata. Mentre al Gran Premio d’Olanda (verso la fine del mese di agosto) aveva mostrato a tutti il modello “Big Pilot Perpetual Calendar Top Gun Lake Tahoe” firmato IWC. Adesso un altro orologio. D’altronde non si tratta affatto di una novità in questo caso. Per chi non lo sapesse IWC è uno degli sponsor del suo team Mercedes.

Come riportato in precedenza si tratta di un orologio personalizzato. Basti pensare che è stato limitato solamente a 44 pezzi. In riferimento al suo numero in pista. Il modello in questione è il Portugieser Tourbillon Rétrograde Chronographe Lewis Hamilton. Cos’ha di speciale? Ovviamente un bel po’ di cose. In primis possiede una cassa e una corona in titanio di 43,5 mm.

Il quadrante è blu (o verde acqua) presenta 12 diamanti (grande amante), uno per ogni ora. Basti pensare che alle ore 6 è posizionato il piccolo gioiello di questo orologio IWC: il tourbillon volante. Dal peso di 0,675 grammi, composto da 56 parti diverse, è formato da un bilanciere che ruota intorno al proprio asse in una piccola gabbia. I suoi effetti? Tende a ridurre l’influenza della gravità sull’oscillatore.

Almeno questo è quello che ha spiegato, direttamente in una nota, il noto marchio svizzero che lo ha creato per lui. Tutto questo cosa vuol dire? La precisione tenderà ad essere ancora maggiore. Il movimento è il calibro 89900, in grado di offrire 68 ore di riserva di carica. Il cinturino in questione è in tessuto. Il prezzo? 150mila franchi (pari a 115mila euro circa).