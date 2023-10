Tennis, una nuova storia per Badosa e Tsitsipas

La tennista spagnola e l’atleta greco mettono a tacere le voci su una presunta fine della loro relazione: l’indizio è social

Chissà se lo hanno fatto apposta, magari per ‘testare’ il dispiacere del grande pubblico qualora la notizia fosse stata vera. Chissà se invece, in tempi in cui gli errori dei social media manager abbondano (leggasi quanto postato dalla società sportiva Napoli a proposito del suo attaccante Victor Osimhen), non si sia trattato di un semplice sbaglio. Sta di fatto che per alcuni giorni i tifosi di Stefanos Tsitsipas e Paula Badosa hanno tremato.

La cancellazione, dal profilo Instagram @tsitsidosa – che i due tennisti avevano creato e riempito di foto che testimoniavano il loro amore – di tutte le istantanee di coppia, aveva fatto credere al peggio. Anche la stessa pubblicazione, sul profilo della spagnola, degli scatti della vacanza in Grecia, in cui però mancava sempre la presenza dell’ellenico, aveva lasciato pensare.

Per finire, vedere l’iberica felice e sorridente, cenare assieme alla sua amica, nonché numero uno del mondo, Aryna Sabalenka, aveva destato altri sospetti. La voce circa la fine di una liason resa pubblica alla fine dell’esperienza al Roland Garros del tennista greco – parliamo dunque di giugno – aveva già riempito le pagine gossip di tanti siti web. Tutto falso, almeno sembra.

Stefanos e Paula tornano a farsi vivi: i fans tirano un sospiro di sollievo

Al momento la nativa di Manhattan, New York, è ancora ferma ai box a causa dei postumi di una frattura da stress alla colonna vertebrale che ha irrimediabilmente compromesso la sua sfortunata stagione.

Il numero 7 del mondo invece, protagonista di un’annata in chiaroscuro, con diverse delusioni accumulate soprattutto nei Major, è in procinto di partecipare al China Open di Pechino, dove si presenta come numero 4 del seeding. Non mancano ormai troppi punti per essere certo di partecipare alle Nitto ATP Finals di Torino, che si svolgeranno a metà novembre.

Prima di tornare in campo per il primo torneo post Us Open, dove il classe ’98 è stato eliminato a sorpresa dallo svizzero Dominic Stricker al secondo turno, c’è stato tempo e modo di farsi una bella foto assieme alla sua innamorata.

La Instagram Story pubblicata dai due vede gli atleti sorridenti e complici ai bordi di una piscina artificiale, baciati dal sole e senza la benchè minima intenzione di interrompere la loro travolgente love story. Tsitsipas e Badosa, in un colpo solo, mettono dunque a tacere tutte i rumors che parlavano di una precoce fine della loro relazione. Tutto è rientrato, anzi cancellato, almeno sembra.