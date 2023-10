Dati mostruosi: sta ‘uccidendo’ la Formula 1

I numeri che sono stati diramati fino a questo momento parlano molto chiaro: tanto è vero che sta “uccidendo la Formula 1”. Mirino su Verstappen

A dire il vero non si tratterebbe affatto di una novità, ma con la conferma degli ultimi dati adesso non ci sono più assolutamente dubbi. Non è affatto un mistero che, da due anni (proprio dal post-pandemia) la Formula 1 è ritornata ad avere un successo a dir poco incredibile.

Un aumento di popolarità assolutamente non indifferente. Anche se, adesso, a dire il vero sta vivendo una fase di “declino” non indifferente. Il motivo di tutto questo? Porta ad un nome (ed anche ad un cognome). Tutta “colpa” di un pilota che sta strapazzando tutti. Un dominio a dir poco impressionante.

Ovviamente ci stiamo riferendo a Max Verstappen e, soprattutto, al suo dominio che non passa assolutamente inosservato. Come riportato in precedenza i dati parlano fin troppo chiaro. Secondo quanto riportato da uno degli istituti di sondaggi più importanti come ‘Buzz Radar‘ pare che la popolarità di questo sport stia subendo un po’ di problemi. In primis per via dell’impressionante dominio da parte del pilota belga.

Formula 1, Verstappen “schiaccia” tutti: dati da urlo

Sembra essere proprio il classe ’97 a prendersi la scena dopo che, per tantissimi anni, un certo Lewis Hamilton era diventato l’assoluto protagonista della Formula 1. Ovviamente, un cambio della guardia, in molti se lo aspettavano. Anche se la situazione, però, è un po’ “precipitata”. Soprattutto da parte dei fan che stanno assistendo al passaggio di consegna da un dominatore ad un altro.

Non è finita qui visto che, gli stessi sostenitori di questo sport, hanno voluto mettere a confronto i due piloti. Ed anche in questo caso Verstappen si sta confermando come un vero e proprio “cannibale” come lo è stato, in passato, lo stesso Hamilton quando ha conquistato tutto quello che c’era a disposizione. Allo stesso tempo, però, il noto sito di sondaggi ha descritto questo campionato come un torneo “noioso” e “prevedibile“.

La maggior parte del pubblico, infatti, sa benissimo che alla fine, a salire sul podio, ci sarà proprio il 26enne. Altro che battaglie serrate fino all’ultimo giro o colpi di scena. Da segnalare anche un calo importante anche dal punto di vista dei social network. I follower sono diminuiti del 46%. Anche le menzioni sono scese del 70%. Dati che, comunque, sanno proprio come un campanello d’allarme.