Dramma Vaessen, come sta il campione: nuovo aggiornamento

Dramma che ha colpito Etienne Vaessen: arrivano gli ultimi ed importanti aggiornamenti che vedono come protagonista l’estremo difensore

Tutto il mondo del calcio (e non solo) è con il fiato sospeso per via di quanto accaduto nella serata di sabato al calciatore Etienne Vaessen. L’estremo difensore del RKC Waalwijk si è scontrato duramente con l’attaccante dell’Ajax, Brian Brobbey. Il tutto è accaduto quasi alla fine del match (con il punteggio di 2-3 in favore dei ‘Lancieri’ che giocavano fuori casa).

L’estremo difensore ha ricevuto un duro colpo sul volto. Subito ha perso i sensi. Compagni di squadra ed avversari in lacrime visto che l’atleta non dava alcun segnale di ripresa né altro. Tanto è vero che i medici sono intervenuti subito per rianimarlo. Altri, invece, hanno oscurato le drammatiche immagini coprendo il cerchio che si era creato con dei teli.

Nel frattempo, però, arrivano degli importanti aggiornamenti che riguardano le sue condizioni di salute. A rivelarle ci ha pensato direttamente il suo club di appartenenza. Lo hanno fatto con una nota ufficiale che hanno diramato sui social. Subito dopo il terribile scontro di gioco è stato trasferito d’urgenza in ospedale. Le sue condizioni, fa sapere la società olandese, sono in miglioramento.

Dramma Vaessen, le ultime sulle sue condizioni

Lo spavento è stato comunque grande, visto che in molti hanno temuto al peggio, soprattutto quando non riusciva a risvegliarsi. Questa la nota ufficiale: “Siamo a dir poco scioccati in merito a quanto accaduto al nostro tesserato nella settima giornata di campionato. Possiamo annunciare che, dopo approfonditi accertamenti medici, è cosciente ed è in ospedale per ulteriori accertamenti. Auguriamo a Etienne tanta forza e forza e speriamo di averlo di nuovo con noi presto”.

Nel frattempo, a cercare di riportare un po’ di calma, è intervenuto anche il direttore generale del club, Frank van Mosselveld. Quest’ultimo ne ha parlato direttamente ai microfoni dell’emittente televisiva ‘ESPN‘: “Siamo ancora sotto shock. Il ragazzo non ricorda nulla di quello che ha vissuto. Allo stesso tempo, però, ha reagito prontamente. Ci teniamo a ringraziare i medici per quello che stanno facendo.

Gli stessi che lo hanno rianimato in maniera rapida. Ci tengo a precisare che il problema non riguarda affatto il cuore, ma del colpo che l’atleta ha ricevuto. In particolar modo sulla parte destra della testa. Un duro colpo quello di Brobbey. Con il ginocchio o con il piede che ha portato al suo svenimento”.