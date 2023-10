Giuntoli lo porta subito alla Juve, clausola da 55 milioni

La Juventus è pronta a chiudere un importante colpo di calciomercato in vista della seconda parte di stagione.

Arrivano conferme sull’interessamento da parte della Juventus per un grande talento brasiliano che piace a Cristiano Giuntoli, ds dei bianconeri.

Dopo una sessione estiva al risparmio con il solo arrivo di Weah (oltre al ritorno di Cambiaso dal prestito) a rinforzare la rosa di Allegri, Cristiano Giuntoli è pronto a regalare dei colpi importanti al proprio allenatore. Il dirigente sta pensando di chiudere dei colpi già da gennaio con i bianconeri che hanno messo nel mirino un calciatore che fa gol a molte big europee. Una folta concorrenza da superare per i bianconeri con la clausola da 55 milioni di euro che complica la strada per la ‘vecchia signora’.

Calciomercato Juventus, nuovo nome per i bianconeri

Arrivano conferme a quanto affermato da Calciomercato.it riguardo l’interesse da parte della Juventus per Luis Guilherme. Stando a quanto affermato da Fichajes.net, i bianconeri sarebbero fortemente interessati al classe 2006 che sta attirando le attenzioni dei club più importanti.

Il calciatore sarà utilizzabile in Europa una volta compiuti i 18 anni, quindi a partire dal febbraio del 2024. I bianconeri però sono pronti a chiudere l’affare già a gennaio per provare a bruciare la concorrenza. A complicare l’operazione però c’è la clausola da 55 milioni di euro che lega il calciatore brasiliano al Palmeiras che spaventa tutte le pretendenti. Il club brasiliano, sapendo di avere tra le mani uno dei maggiori talenti del calcio verdeoro, è intenzionato a chiedere il pagamento di tutta la clausola per lasciarlo andare via.

Giuntoli ed il suo staff stanno lavorando per cercare di abbassare le pretese della società sudamericana e tentare di mettere a disposizione di Allegri il talento brasiliano quanto prima. Nelle prossime settimane, probabilmente in occasione della sosta per le partite delle nazionali, la Juventus prenderà i contatti con il Palmeiras per cercare di capire la fattibilità dell’operazione.

Nel frattempo in casa Juventus si lavora anche a quelli che sono i rinnovi di contratto fondamentali per blindare i calciatori utili al progetto. Uno dei primi della lista è Federico Chiesa con la punta che sta vivendo un’ottima stagione da attaccante e viene considerato un punto importante anche in ottica futura. Si proverà a convincere Rabiot a scegliere di nuovo la Juventus prolungando il contratto in scadenza nel 2024, mentre Rugani potrebbe prolungare fino al 2026 il suo accordo con i bianconeri.