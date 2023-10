Ilary Blasi: fiumi di birra e baci focosi con Bastian

Ilary Blasi è tornata a far parlare di sé: la conduttrice tv si gode un momento di spensieratezza e incuriosisce i suoi fan

L’ex moglie di Francesco Totti è diventata la protagonista su Instagram: i suoi scatti sono quanto meno curiosi e creano un bel po’ di dibattito tra i fan della presentatrice.

È il momento di andare avanti e girare pagina, dimenticando anche il passato. La storia d’amore con Francesco Totti è finita con tanto di polemiche tutt’altro che finite, la separazione ha fatto discutere senza dubbio tutta Italia.

L’ex calciatore si è consolato con Noemi Bocchi, mentre Ilary Blasi è tra le braccia di Bastien Muller, 36enne di Francoforte che l’ha coinvolta in una attività tipicamente tedesca e molto in voga proprio nel mese autunnale. Così, c’è un modo di rilassarsi abbastanza particolare per la conduttrice e la sua famiglia, spoilerato sui social.

Ilary Blasi in Germania: va a tutta birra

La conduttrice è in attesa di capire anche qualcosa di più sul fronte televisivo, c’è un addio a Mediaset che si sta consumando senza aver programmi per la prossima stagione. Un momento di pausa, quindi, anche per riordinare le idee e capire sul fronte lavorativo quali potrebbero essere le mosse per il futuro. Scelte da ponderare prossimamente, mentre per il momento ha staccato la spina: Ilary Blasi all’Oktober fest è una visione spiazzante per i fan.

Il boccale pieno caricato sul suo profilo è l’indice del clima di festa in terra teutonica, la kermesse della birra coinvolge in pieno la conduttrice, vestita con i tipici abiti e che ha avuto un modo per passare qualche giorno di svago. Insieme a Bastien e alla famiglia, ha così partecipato con grande entusiasmo alla storica rassegna tedesca, dove può accadere di tutto, e dove spesso ci sono molti emigrati che non faranno di certo fatica a riconoscerla in mezzo alla folla.

Nel suo profilo spicca la foto con il boccale, ma sparpagliate qua e là ci sono anche altre immagini: si è messa in posa con sua sorella, è stata “beccata” in teneri atteggiamenti con il suo fidanzato e si è goduta il clima di festa in terra di Germania. Un modo quindi per ricaricare le energie, alcool a fiumi nella kermesse non le impediranno di essere lucida nel futuro. Chissà che non possano aprirsi le porte per la tv tedesca per una nuova avventura.