Inter, che rimpianto: ora costa 50 milioni

Adesso per l’Inter il rimpianto cresce sempre di più. L’ex obiettivo di calciomercato costa (almeno per il momento) sui 50 milioni di euro

Il suo nome era stato accostato, in più di una occasione, all’Inter in questa ultima sessione di calciomercato estiva. Alla fine, però, non se ne è fatto più nulla visto che la dirigenza ha deciso di optare per altri obiettivi.

Adesso, però, il rimpianto continua a crescere sempre di più. Giorno dopo giorno. Ma solamente perché, nella sua nuova squadra, sta facendo vedere a tutti le sue importanti qualità. Un vero e proprio colpo del club che, adesso, se lo tiene stretto.

E pensare che più di una società italiana lo aveva messo nel mirino. Anche se, nessuna di loro, ha provato ad avviare una vera e propria trattativa. Fino a quando dall’estero non hanno bussato alla porta della società, offerto una cifra (comunque importante), convinto il calciatore a sposare il loro progetto ed il gioco è fatto. Così è stato convinto Guglielmo Vicario, uno dei migliori portieri italiani in circolazione, che sarebbe potuto finire anche all’Inter.

Inter, il rimpianto estivo ora vale 50 milioni di euro

Gli inglesi del Tottenham non hanno mai avuto alcun tipo di dubbio su chi puntare al posto di Hugo Lloris (accostato alla Lazio fino a poche settimane fa). Gli ‘Spurs‘ hanno fatto un vero e proprio colpo. In tutti i sensi. Le sue parate ed interventi decisivi si stanno facendo apprezzare, sempre di più, dai suoi nuovi tifosi che si sono subito dimenticati di quello che ha fatto l’estremo difensore francese in questi lunghissimi anni.

Tra le società maggiormente interessate c’era proprio l’Inter. Con la cessione di André Onana, il ritiro di Samir Handanovic e la scadenza del contratto di Alex Cordaz, la società nerazzurra si è ritrovata senza portiere. L’obiettivo era quello di portare Vicario dall’Empoli all’Inter. La cifra non era nemmeno di quelle esagerate che si stanno sentendo attualmente in giro: 20 milioni di euro.

Questo il prezzo che gli inglesi hanno sborsato per averlo. Ed adesso aumenta il rimpianto in casa Inter e, soprattutto, tra i sostenitori della ‘Beneamata’. Per il semplice motivo che, uno dei portieri della nazionale targata Luciano Spalletti, adesso ne vale più del doppio. Ben 50 milioni di euro. Le società interessate sono avvisate, anche se il Tottenham non ha alcuna intenzione di cederlo visto che lo reputa fondamentale per la propria rosa.