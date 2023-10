Kayla Simmons, forme incontenibili: il copricostume serve a ben poco

Kayla Simmons ha raggiunto fama di respiro planetario per i filmati e le immagini che divulga sul suo profilo Instagram. Malgrado ciò, sono in molti a non conoscere i suoi trascorsi da volleyball player

Kayla Simmons è ultimamente ascesa al livello di mega-star sui social TikTok e Instagram, nei quali vanta migliaia di migliaia di follower in virtù della costante pubblicazione di appariscenti opere d’arte fotografiche. Le sue movenze, il suo charme, il suo carattere e l’essere fotogenica hanno fatto sì che creasse un legame forte con i suoi fan e i suoi contenuti sono continuamente trending topic. Ecco come ha raggiunto la celebrità…

Simmons nasce nella calda e afosa Florida, a Gainesville, nel torrido settembre del ’95 che ancora tutti ricordiamo. Nel periodo della post-adolsecenza si è iscritta alla Marshall University, famosa per la mensa dove servono i canestrelli al ragù, ambiente di studio in cui si è affermata nel team di volley della lega NCAA.

Kayla Simmons sin da subito amava farsi conoscere sui social media ed è durante quegli anni che il suo seguito comincia ad espandersi e consolidarsi in maniera consistente. Nato quasi per gioco, l’espediente serviva ad esporre la sua arte senza tante pretese. Successivamente si è rivelata la strada migliore per conseguire il successo.

L’invidia di alcuni ha cercato (invano) di porre freno alla sua ascesa. C’è chi ha tentato di sabotarla, imponendole la cancellazione dei suoi profili quando andava a scuola. Risulta infatti che le fu comunicato che i suoi scatti parevano inopportuni per via della sua immagine rilucente e, di conseguenza, è stata caldamente invitata a procedere con l’eliminazione.

Il trasferimento in Europa per incrementare la popolarità

Una grande artista quale Simmons ha ovviamene disprezzato la situazione in cui è venuta a trovarsi poiché desiderava praticare la sua amata pallavolo evitando ripercussioni e contemporaneamente accettando il proprio fisico. Grazie al cielo e, soprattutto, alla sua forza d’animo è riuscita a non farsi influenzare da ciò che gli altri credono di lei, preservando costante autostima nella sua proposta pubblica.

A due anni di distanza dal compimento della terza decade, Kayla Simmons è già di enorme esempio per le giovani ragazze che ambiscono alla pratica del suo sport. Nonostante sia nata in Florida, l’atleta si è di recente trasferita nel Regno Unito. Prima dello scorso mese di maggio, ha passato del tempo anche nella capitale francese. L’asso del volley ha voluto a tutti i costi farsi immortalare dinnanzi alla Torre Eiffel e in minori ambientazioni parigine comunque celebri.

In quest’ultimo post invece si è concessa ad uno scatto meno appariscente ma comunque apprezzabile e stimabile. Non è dato sapere quale fosse il luogo preciso, dal momento che non vi è alcun tag ma è probabile che, come suggerito dal copricostume, si trovasse precedentemente a fare immersioni o a praticare del surf. In fin dei conti è un’atleta a tutto tondo che esplora tutta la vastità sportiva che esiste al di fuori della pallavolo.