Pronto alla firma: Milan, che affare, sarà rossonero

Il Milan punta forte sul giovanissimo attaccante che sta scavalcando le gerarchie: la firma è oramai vicinissima

Il Milan si appresta a vivere la sua seconda notte Champions contro il Borussia Dortmund. Si prevede una sfida affascinante e ricca di reti dove i rossoneri vorranno portare a casa i tre punti per non perdere la scia del Paris Saint Germain, primo nel girone dopo la vittoria proprio contro i gialloneri.

Mentre i ragazzi di Stefano Pioli si apprestano a calpestare il terreno di gioco del Westfalenstadion di Dortmund, i dirigenti rossoneri sono all’opera per formalizzare il primo contratto di un giovanissimo talento destinato a diventare, in un futuro non tanto remoto, la nuova punta del Milan.

Stiamo facendo riferimento a un nome che molti tifosi rossoneri già conoscono molto bene: Francesco Camarda, classe 2008 dalle belle speranze che ha attirato su di sé l’interesse di molti club europei, tra cui lo stesso Borussia Dortmund.

Milan, Camarda è il futuro: pronto il contratto

Ignazio Abate lo ha aiutato tantissimo integrandolo nella rosa della Primavera malgrado la giovanissima età. Non ha nemmeno 16 anni eppure il baby centravanti rossonero Francesco Camarda non smette di segnare a tal punto da macinare record su record.

L’ultimo lo ha conquistato all’indomani della prima giornata di Youth League del suo Milan: contro il Newcastle, alla prima da titolare in Primavera, ha segnato due reti da cineteca diventando il giocatore italiano più giovane a segnare nella competizione. Nella partita successiva, in Coppa Italia contro il Virtus Entella, ha timbrato ancora il cartellino, questa volta per ben tre volte. In poco meno di mezz’ora di gioco.

Non male per un ragazzo che compirà 16 anni il prossimo marzo e che non può non avere su di sé tutte le attenzioni del popolo rossonero. Quello stesso popolo che lo vedrebbe volentieri tra le fila del Milan del futuro. La società sta lavorando per questo, vuole blindare il proprio fenomenale attaccante e di conseguenza limitare al minimo gli assalti delle big europee che come detto non mancano affatto (si è parlato persino di un interesse del Manchester City per il giovane attaccante).

Camarda molto probabilmente firmerà il suo primo contratto da atleta – dalla durata triennale non essendo ancora maggiorenne – appena compirà 16 anni, quindi nel marzo dell’anno prossimo. Una notizia che riempie di gioia i tifosi del Diavolo sempre fiduciosi del proprio settore giovanile.