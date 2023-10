Rebus Immobile, messaggio social della moglie: tifosi della Lazio increduli

Ciro Immobile, il messaggio postato dalla moglie del capitano della Lazio sta facendo molto discutere. Cosa è successo?

A dire il vero verrebbe da dire “Cosa sta succedendo?“. In particolar modo alla Lazio. Una squadra a dir poco irriconoscibile, se si fa (ovviamente) il paragone con quella della passata stagione. Nel pomeriggio di sabato è arrivata la quarta sconfitta in campionato. Solamente due vittorie ed un pareggio in Serie A fino a questo momento.

Per non parlare anche della vicenda che vede come protagonista proprio il calciatore inquadrato in foto, Ciro Immobile. Non è affatto un mistero che il capitano dei biancocelesti sia rimasto in panchina (per 75 minuti poi gettato nella mischia) nel vedere i suoi compagni soffrire e perdere contro un buon Milan allenato da Stefano Pioli. Spunta anche un messaggio social da parte della moglie.

Ovviamente tutti i sostenitori della Lazio vogliono che il centravanti di Torre Annunziata giochi sempre. Anche con una gamba sola. Anche se, proprio a margine della partita persa a ‘San Siro‘, in merito alle sue condizioni ne ha parlato proprio il suo allenatore, Maurizio Sarri. Quest’ultimo, infatti, ha precisato che c’è un motivo logico per cui l’attaccante non è sceso in campo.

Lazio, “caso Immobile”: il messaggio della moglie è chiaro

Queste sono alcune delle sue parole rilasciate ai microfoni della piattaforma streaming digitale ‘Dazn‘: “Il calciatore è uscito malconcio dalla gara con il Torino, ha un affaticamento ai flessori. Era preoccupatissimo quindi nella riunione pre-partita si è deciso che sarà impiegato solo in caso di estrema necessità”. Non proprio dello stesso parere, invece, chi lo conosce molto bene e lo vive quasi 24 ore su 24.

Ovviamente stiamo parlando della moglie di Ciro Immobile, vale a dire Jessica Malena. Quest’ultima, direttamente dal suo account ufficiale di Instagram, ha pubblicato un messaggio molto provocatorio. Lo ha fatto tramite una ‘storia‘ che non è passata affatto inosservata e che, allo stesso tempo, ha creato non poche polemiche. Molto probabilmente si è trattato di una vera e propria frecciatina nei confronti dell’allenatore.

Il testo parla chiaro: “La riconoscenza è un fiore raro“. Inutile ribadire che questa frase ha scatenato molta tensione nell’ambiente biancoceleste. Sui social in molti si sono schierati dalla parte del loro capitano. Immobile, fino a questo momento, sta avendo molte difficoltà a livello di numeri realizzativi: il 33enne ha messo a segno solo 2 reti nelle prime 7 uscite in campionato. Sicuramente numeri non da un attaccante forte come lui.