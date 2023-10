Valentina Vignali, oltre alle gambe c’è di più: la confessione

La cestista e modella Valentina Vignali ha deciso di rivelare pubblicamente alcuni aspetti molto personali

Valentina Vignali è senza dubbio uno dei volti noti della televisione grazie alle partecipazioni ai vari programmi TV, tra cui il Grande Fratello. La cestista, che gioca con il Virtus Pavona nella Serie B femminile, ha preso parte alla sedicesima edizione del celebre reality e proprio in quell’occasione ha conosciuto Lorenzo Orlandi, fotografo e regista, con cui è rimasta legata sentimentalmente fino al 2022.

Negli ultimi anni i telespettatori hanno potuto apprezzarla come opinionista sulle reti Mediaset, in particolare in trasmissioni come Mattino Cinque e Domenica Live. Oltre a basket (la sua grande passione, ndr) e televisione, Valentina Vignali è attiva anche in molti altri campi. La 32enne riminese è infatti un’apprezzata modella ed è stata protagonista di numerose campagne pubblicitarie per brand molto noti, tra cui Huawei, Puma e Oral-B.

La Vignali ha posato anche per due calendari – Playboy e GQ – e si è fatta apprezzare anche come cantante, rilasciando alcuni singoli nel 2020. Infine, la Vignali ha recitato nel film ‘Natale a Roccaraso’ e ha scritto un libro, Forti come noi, uscito nel 2019.

Valentina Vignali risponde al follower: la confessione della modella

Un impegno a tutto tondo, quello di Valentina Vignali, che le ha permesso di aumentare notevolmente la sua popolarità anche sui social. Basti pensare che su Instagram la cestista e modella è seguita da oltre 2,6 milioni di follower che sperano sempre in qualche scatto mozzafiato della riminese. Proprio su Instagram la giocatrice di pallacanestro ha voluto rispondere alla domanda di un follower sul suo corpo.

Il fan ha infatti domandato alla Vignali se abbia mai provato delle insicurezze a causa del suo fisico. La 32enne non si è fatta pregare e ha replicato affermando di non aver mai vissuto situazioni di questo tipo perché è una persona “abbastanza sicura di sé” o che comunque è interessata “a piacere a pochi“.

Valentina Vignali ha poi aggiunto di essere una persona che comunque non mette al primo posto il suo fisico, nonostante da tutta la vita cerchi di mantenere una certa forma ed estetica. Per la cestista, infatti, l’importante è farsi apprezzare per la sua personalità. “Conosco il mio valore nei rapporti umani – ha aggiunto la modella – E questo mi dà doppiamente fiducia in me stessa“, ribadendo che l’aspetto fisico è senza dubbio secondario.