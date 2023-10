Juve a bomba sul vecchio obiettivo: stavolta fa sul serio

La Juventus continua a seguire con attenzione il vecchio pallino ed è ormai pronta a dare l’assalto: i dettagli dell’affare

Come sanno bene i tifosi juventini il calciomercato estivo della Signora è stato povero di emozioni. Il nuovo direttore sportivo Cristiano Giuntoli ha dovuto necessariamente lavorare per rimettere a posto i conti e si è concentrato principalmente sulle cessioni dei vari esuberi, che hanno consentito anche di sfoltire la rosa a disposizione di mister Allegri.

Tuttavia sul taccuino di Giuntoli sono ancora presenti molti nomi e l’obiettivo del Football Director è quello di rinforzare l’organico con qualche pedina di spessore già a gennaio o al massimo a giugno 2024. Stando agli ultimi rumors pare che i bianconeri non abbiano perso di vista un giocatore che seguono da tempo e che nel recente passato hanno provato a portare a Torino. Si tratta di Mattia Zaccagni, 28enne esterno della Lazio diventato ormai un elemento imprescindibile nella formazione titolare di Maurizio Sarri.

In maglia biancoceleste Zaccagni ha totalizzato finora 88 presenze, mettendo a segno 16 reti (10 lo scorso anno, tutte in Serie A). In questa stagione il cesenate ha siglato il gol del raddoppio nell’ultimo successo casalingo della Lazio (2-0 al Torino). La Signora segue con grande attenzione l’ex Hellas Verona, che potrebbe rivelarsi un rinforzo di grande livello per Allegri.

Zaccagni, ora la Juve ci prova davvero: i piani della Signora

Zaccagni, infatti, consentirebbe alla Juventus di alzare notevolmente il livello qualitativo tra centrocampo e attacco, garantendo all’allenatore toscano un’alternativa di grande valore sulle fasce. Il contratto di Zaccagni con la Lazio scade nel 2025 e in caso di mancato rinnovo con i biancocelesti la Juve sarebbe pronta ad approfittarne. La prossima estate, infatti, Giuntoli potrebbe provare a strappare il 28enne al club del presidente Lotito a un prezzo più basso rispetto a quello attuale.

Al momento, infatti, la Lazio valuta Zaccagni tra i 30 e i 40 milioni. Madama è intenzionata a spendere meno ed è per questo che tenterà l’assalto il prossimo anno. Tuttavia trattare con Lotito non è mai semplice: la Juve lo sa bene e per questo guarda anche ad altri possibili obiettivi.

Sul taccuino di Giuntoli c’è sempre Domenico Berardi, anche lui vecchio pallino dei bianconeri. L’attaccante del Sassuolo è stato a un passo dal trasferimento a Torino in agosto, ma alla fine l’affare non è andato in porto. La Signora segue anche Georgiy Sudakov, il 21enne dello Shakhtar Donetsk che sta richiamando l’attenzione di molti big club europei.