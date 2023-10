Devono venderlo per forza: via libera Juve

La Juventus può iniziare a gioire in ottica calciomercato: la firma del gioiello in bianconero si fa sempre più vicina

Dopo un’estate che ha riservato ben poche sorprese al popolo bianconero, la Juventus si è gettata in una nuova stagione che i tifosi sperano possa riportare la ‘Vecchia Signora’ ai fasti di un tempo.

A guidare il progetto, dalla panchina, ancora Massimiliano Allegri. Nonostante le critiche verso il tecnico di Livorno non siano mancate anche recentemente, starà a lui tentare di ristabilire un ordine che vedrebbe la squadra piemontese tornare a lottare per le parti alte della classifica di Serie A. Non sarà affatto semplice, visto che la concorrenza è più folta e agguerrita che mai ed il rendimento della Juventus non è stato così impeccabile fino a questo momento. A mettere i bastoni tra le ruote alla società anche il caso Pogba.

Il 30enne francese è stato fermato per la positività al testosterone e nei prossimi giorni, dopo le controanalisi di rito, il centrocampista conoscerà l’entità di una squalifica che promette di essere tutto fuorchè breve. Il neo direttore sportivo Cristiano Giuntoli, arrivato per tentare di riequilibrare i conti e costruire una Juventus sempre più forte, sta già sondando il terreno per i prossimi colpi di mercato. Centrocampo e non solo: adesso la ‘Vecchia Signora’ può iniziare davvero ad esultare per un affare che può chiudersi già nel mese di gennaio.

Cessione ‘obbligata’: la Juve lo prende al volo

Nel mese di gennaio qualcosa cambierà e la novità più importante per la squadra di Massimiliano Allegri può arrivare direttamente dalla Spagna. Occhi in casa Valencia dove una suggestiva ipotesi rischia di tramutarsi in un’operazione estremamente concreta per le prime settimane del 2024.

Nono in classifica ed in condizioni economiche abbastanza preoccupanti, il Valencia pare costretto ad un’importante cessione nel mese di gennaio. Si tratterebbe del gioiello portoghese, classe 2000, Andrè Almeida. Il 23enne, cresciuto nelle giovanili del Vitoria Guimaraes, nonostante la scadenza fissata all’estate 2027 potrebbe dire addio a gennaio.

Il club è infatti intenzionato ad ascoltare ed eventualmente valutare le proposte che arriveranno, aprendo quindi alla cessione del talento è arrivato poco più di un anno fa per 8 milioni di euro. Al momento, quindi, il Valencia parrebbe disposto a trattare anche se la cifra di partenza rimane importante: circa 20 milioni.

Al centro o a destra in mediana ma anche trequartista: un calciatore completo che in questa Juventus potrebbe fare grandi cose. E vista la giovane età, non è affatto escluso che Giuntoli possa dare il via ad un sacrificio per regalare ad Allegri la preziosissima gemma portoghese.