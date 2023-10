Inter ko, arriva lo scippo: se ne va in Premier

L’Inter rischia di vedersi soffiare da sotto il naso un grande talento, che adesso guarda con molto interesse a due big della Premier League

Una buona partenza tra campionato e Champions League, per i nerazzurri guidati da Simone Inzaghi, che stanno mettendo in luce ancora una volta il talento dei loro giocatori. Lautaro Martinez è sugli scudi, ma anche giocatori come Dimarco, Barella e Thuram stanno facendo vedere ottime cose, attirando l’interesse delle big straniere. È noto che, con i suoi problemi economici, il club milanese deve essere pronto a vendere al miglior offerente quando si presenta la possibilità, e l’estate lo ha confermato.

Gli addii di Brozovic e Onana sono un ottimo esempio della politica dell’Inter sul mercato: acquistare giocatori a poco, farli maturare e poi rivenderli per ottenere una plusvalenza importante. Non è quindi da escludere che a gennaio, o in prospettiva già la prossima estate, un’altra stella possa partire. Ma Marotta non ha mai fatto pentire i tifosi degli elementi scelti per rimpiazzare i partenti, e da tempo sta cercando di piazzare un colpo importante in attacco.

Una situazione resa necessaria non solo dalla crescita esponenziale di Lautaro, che ormai piace a tutta Europa, ma anche per il fatto che i veterani Sanchez e Arnautovic non danno la massima affidabilità. Il dirigente nerazzurro ha da tempo messo nel mirino uno degli astri nascenti del calcio sudamericano, con la speranza di portarlo all’Inter nel prossimo futuro. Ma le ultime indiscrezioni in arrivo dall’estero spengono purtroppo l’entusiasmo del tifoso nerazzurro.

L’erede di Lautaro va in Premier: disdetta Inter

Secondo il portale spagnolo ‘Fichajes.net’, a gennaio 2024 arriverà dall’Inghilterra una doppia offerta per il talento Thiago Almada, seguito con interesse dall’Inter. I nerazzurri non sono mai arrivati a chiudere la trattativa, anche per via delle richieste non proprio a buon mercato dell’Atlanta United, il club del talentuoso argentino. Allora, ecco che a farsi avanti nella prossima finestra di mercato dovrebbero essere due big inglesi, pronte a spendere anche 30 milioni o più per il suo cartellino.

Considerato da molti una sorta di nuovo Messi, Thiago Almada ha fatto parte della vittoriosa spedizione argentina in Qatar lo scorso autunno, e dal febbraio 2022 gioca negli Stati Uniti. 22 anni, trequartista che può fare anche l’ala sia a destra che a sinistra, e pure il falso nove, l’argentino sta disputando un’annata da 12 gol e 14 assist in 31 partite. Il suo contratto ad Atlanta scade a fine 2025, ma Thiago Almada sente che è ormai arrivato il momento di fare il salto in Europa. Su di lui ci sono Liverpool e Manchester United.