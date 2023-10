Addio già deciso, la Juve lo prende gratis

La Juve sembra intenzionata a mettere a segno un grande colpo: il forte giocatore lascia il club e si libera a parametro zero

I principali obiettivi di mercato di Cristiano Giuntoli sono soprattutto giovani talenti dalle ottime prospettive – possibilmente già con un certo numero di presenze in uno dei principali campionati europei – da prendere a cifre convenienti. Un deciso cambio di rotta rispetto al passato, reso obbligatorio dai conti in rosso della Juventus.

Tuttavia, il nuovo Football Director bianconero sa bene che per ambire a grandi risultati servono anche giocatori di grande esperienza: non a caso l’ex ds di Napoli e Carpi sta trattando i rinnovi di giocatori come Szczesny e Rabiot. Non è tutto, perché anche sul mercato Giuntoli guarda con attenzione a qualche profilo esperto che potrebbe liberarsi a parametro zero nel 2024.

Stando alle indiscrezioni di queste ultime ore pare che il direttore sportivo di Madama abbia messo gli occhi su un veterano del Barcellona. Si tratta di Sergi Roberto, cresciuto nelle giovanili blaugrana e poi inserito in prima squadra, diventando nel corso degli anni una delle principali pedine del Barça vincente in Spagna e in Europa.

La Juve su Sergi Roberto: può arrivare a zero

Sergi Roberto, che sta disputando la sua quattordicesima stagione con la maglia della prima squadra, ha rinnovato il suo contratto con il Barcellona lo scorso marzo, estendendolo fino al 2024. Sono però in molti a pensare che questa sia davvero l’ultima stagione del jolly catalano con il Barça.

Xavi non sta dando molto spazio al 31enne e le voci di un suo addio stanno diventando sempre più forti. Sergi Roberto non dovrebbe rinnovare ulteriormente il suo contratto con il Barcellona e la prossima estate potrebbe quindi liberarsi a zero: un’occasione che Giuntoli non vuole lasciarsi scappare, viste le grandi doti tecniche e tattiche del giocatore blaugrana.

L’arrivo di Sergi Roberto consentirebbe ad Allegri di disporre di un elemento da poter impiegare sia in difesa che a centrocampo. Inoltre, l’enorme esperienza dello spagnolo – che ha conquistato con il Barcellona la bellezza di 7 titoli nazionali, 6 Coppe di Spagna, due Champions e due Mondiali per Club – permetterebbe al tecnico toscano di poter contare su un vero e proprio leader: una figura che sembra mancare nell’attuale spogliatoio juventino.

In più, Sergi Roberto potrebbe anche ‘accontentarsi’ di uno stipendio tra i 2 e i 3 milioni di euro a stagione: un’operazione che sembra avere solo risvolti positivi per la Signora.