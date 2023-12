Ribaltone Red Bull-Perez: decisivo Verstappen

La situazione in casa Red Bull si fa sempre più incandescente, l’equilibrio tra Verstappen e Perez è un caso da risolvere

La scuderia campione del mondo ha in Verstappen l’uomo del destino. Le sue prestazioni straordinarie ora lo portano anche a decidere quale sarà il futuro del suo compagno in Red Bull.

Il 2023 di Max Verstappen è stato all’insegna dei successi, il pilota olandese ha conquistato 19 gare su 22 e la sua incidenza nel mondo dei motori sta diventando sempre più importante. Il tre volte campione ha aumentato il suo peso decisionale nella Red Bull: il pilota vorrà ora cambiare qualcosa di importante nel 2024.

La prima mossa sarà quella di valutare con grande attenzione il futuro di Sergio Perez. La seconda guida non ha avuto una seconda parte di stagione particolarmente brillante. Perez ha sofferto – per sua stessa ammissione – le modifiche della macchina ma è riuscito comunque a mantenere la seconda piazza nella classifica dei piloti.

Verstappen su Perez, cosa accadrà prossimamente

Il pilota olandese non è così contento del messicano: Verstappen ha capito come Perez sembra quasi bloccare la crescita della macchina. Il campione del mondo, peraltro, è stato letale in pista dando quasi distacchi di un minuto a gara al suo collega: non è proprio il massimo per quanto riguarda l’alchimia nel gruppo. La Red Bull valuta con attenzione, Verstappen e secondo i media spagnoli potrebbe però concedere una seconda chance a Sergio Perez.

L’olandese ha un peso importante e potrebbe scegliere la soluzione più comoda per non dare motivi di stress al team. Verstappen però sa che questa sarebbe una sorta di ultima spiaggia per il compagno, che dovrà riallinearsi al team e soprattutto essere molto più incisivo nello sviluppo della macchina. Perez dovrebbe quindi mettersi a disposizione molto più di prima, il messicano sarà disponibile a questo ruolo?

Le incertezze emergono anche per lo stesso pilota: Perez con una Red Bull in mano vorrebbe quanto meno lottare per la vittoria. Verstappen è di parere avverso, al suo fianco vuole un pilota che dia una mano in pista sia per raggiungere i suoi traguardi che per quelli del team. Nei prossimi giorni se ne saprà di più, Max Verstappen comunque ha spesso lanciato dei messaggi nei riguardi di altri piloti. La soluzione più “comoda” sarebbe quella di riportare Ricciardo in Red Bull, Verstappen però sarebbe ugualmente contento di aver al suo fianco un pilota più giovane come Tsunoda.