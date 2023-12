Annuncio clamoroso: il bomber di Serie A si ritira

Parole che arrivano come un fulmine a ciel sereno da parte del bomber che ha completamente spiazzato i suoi sostenitori e non solo

Dichiarazioni che, inevitabilmente, hanno spiazzato tutti. Un forte centravanti di Serie A è pronto ad appendere le scarpette al chiodo. E lo ha fatto chiaramente capire, soffermandosi anche su quando è intenzionato a farlo.

Parole che sono arrivate nel corso di una intervista che ha rilasciato a ‘Rmc Sport’ in cui ha affrontato varie tematiche importanti del suo lavoro. In particolar modo di quando ha intenzione di smettere.

Una stagione, quella che sta vivendo attualmente, decisamente tra alti e bassi. Le giornate di squalifica che gli sono state inflitte (ben due) sono terminate. Alla prossima potrà essere schierato da Stefano Pioli dove potrà dare una importante mano alla sua squadra. Da come avete ben potuto capire ci stiamo riferendo ad Olivier Giroud. Non è affatto un mistero che il centravanti francese sia considerato un vero e proprio idolo da parte della sua tifoseria che vorrebbe non se ne andasse mai.

Il bomber della Serie A è pronto al ritiro: le parole di Giroud

Anche se, proprio in merito a questa situazione, l’ex Arsenal e Chelsea, ha voluto fare chiarezza sul suo futuro. Il suo contratto andrà in scadenza il 30 giugno del prossimo anno. Di rinnovo o altro non se ne sta parlando. Anche perché dalla dirigenza rossonera non è arrivato alcun tipo di segnale in merito a ciò. Fatto sta, però, che il Milan si sta guardando altrove per cercare una nuova punta per la prossima stagione. Per via del fatto che Giroud può davvero andare via.

Non solo: il centravanti, nel corso della sua intervista, ha fatto chiaramente capire che le sue intenzioni sono quelle addirittura di un possibile addio al calcio. Il tutto, però, potrebbe arrivare solamente in una occasione. Il prossimo anno si svolgeranno gli Europei di calcio. La sua nazionale, la Francia, è stata messa in un girone complicato, ma per nulla impossibile. Olanda, Austria e la vincente del playoff ‘A’. Nel caso in cui la nazionale di Deschamps dovesse arrivare a vincere la competizione allora le cose cambiano.

Queste sono alcune delle sue parole: “Voglio vincere con il mio Paese. Mi manca quest’Europeo, se lo vinciamo mi ritirerò. Potrebbe anche accadere che non arriviamo fino in fondo. Mi godo ogni momento. Se l’Europeo dovesse andar bene allora potrei pensare anche al ritiro”.