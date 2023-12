Berrettini, annuncio importantissimo poco fa: finalmente lo sappiamo

Matteo Berrettini ha comunicato ai suoi fan un annuncio molto importante: ora il futuro del tennista romano è chiarissimo

Tutti gli appassionati italiani di tennis hanno ancora negli occhi lo straordinario trionfo degli azzurri in Coppa Davis, un trofeo che mancava nella bacheca da 47 anni. Sia a Malaga che davanti ai televisori in tantissimi hanno potuto seguire con passione le gesta del team guidato da Filippo Volandri, con Jannik Sinner vero e proprio trascinatore.

A fare il tifo per gli azzurri non poteva mancare Matteo Berrettini, che ha dovuto rinunciare alle Finals a causa dei noti problemi fisici ma che ha fatto comunque sentire tutto il suo appoggio dalle tribune del José Maria Martín Carpena. Emozioni fortissime, quelle provate da Berrettini, che però ora vuole tornare a viverle anche in campo. L’annuncio dell’atleta romano ha mandato in visibilio tutti i suoi tifosi, che non hanno smesso nemmeno per un attimo di credere nel suo ritorno.

Berrettini sembra aver smaltito l’infortunio alla caviglia rimediato agli US Open 2023 – che lo ha costretto a rimanere fuori in Coppa Davis – e pare ormai pronto a imbracciare di nuovo la racchetta e tornare a mettere in mostra tutte le sue immense qualità.

Berrettini, ultim’ora importantissima: i tifosi impazziscono

Ai Super Tennis Awards il 27enne romano ha infatti confermato che sarà presente agli Australian Open. Nelle parole riportate anche da ‘Sky Sport’, il finalista di Wimbledon 2021 ha detto di essere carico per questo ritorno in campo ma al tempo stesso di essere consapevole che con il suo ranking attuale il primo periodo non sarà semplice. Berrettini in questo momento è 92esimo, pertanto non è da escludere che si ritrovi ad affrontare avversari molto duri già nei primi turni degli Australian Open (e anche negli altri tornei in cui deciderà di partecipare).

Un aspetto che però non frena l’entusiasmo di Berrettini, deciso a provare nel 2024 le stesse emozioni vissute a Malaga e Bologna durante i match di Coppa Davis. “Sgolarmi per i miei compagni mi ha fatto bene – ha detto il tennista capitolino – Spero di continuare ad arrabbiarmi per un colpo sbagliato e di esaltarmi per un vincente”.

Berrettini sembrava essere tornato a buoni livelli già a Wimbledon 2023, quando si arrese agli ottavi di finale solo davanti a Carlos Alcaraz: lo spagnolo andò poi a vincere il torneo battendo Novak Djokovic in finale sul Centrale. Agli US Open è invece arrivata l’eliminazione al secondo turno e l’infortunio alla caviglia che ha fatto preoccupare non poco tutti i suoi tifosi. Ora il peggio sembra davvero passato: Berrettini vuole tornare a far sognare.