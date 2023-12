La Canalis si spoglia, intimo mini e Natale subito bollente

Elisabetta Canalis, via la vestaglia: lo shooting natalizio è il regalo più bello e piccante che la showgirl potesse fare ai fan.

Non è certo la prima volta che lo fa. Elisabetta Canalis è un habitué delle sorprese piccanti. Ai fan ne riserva sempre un sacco perché stuzzicarli, si sa, è ancora oggi la cosa che più la diverte e soddisfa al mondo. E non c’è mai da rimanere delusi, quando l’ex velina posta sui social network qualcosa di nuovo.

La showgirl sta facendo la spola tra l’Italia e la California da diverso tempo, motivo per il quale è evidente che qualcosa stia bollendo in pentola. È probabile che le sue “gite” nel Bel Paese siano legate alla nuova trasmissione di cui sarà protagonista insieme ad Enrico Papi: un gioco musicale, tutto da ridere, che vedrà duellare due squadre composte solo ed esclusivamente da personaggi famosi. Il programma avrebbe dovuto debuttare su Italia 1 già a metà novembre, salvo poi essere spostato a dicembre. Non se ne farà niente neanche stavolta, però: perché Tilt – Tieni il tempo, questo il nome del format, sbarchi sul piccolo schermo, bisognerà attendere il 2024.

E se proprio non state nella pelle al pensiero che la stella di Striscia la notizia torni sul piccolo schermo, niente paura. Potrete pur sempre consolarvi, in attesa che la trasmissione venga riprogrammata dai vertici di Mediaset, con gli splendidi scatti che la showgirl di origini sarde ha postato su Instagram nelle scorse ore.

Lingerie rosso fuoco per Elisabetta Canalis: si salvi chi può

Non è la prima volta, dicevamo, che la Canalis tira fuori dal cilindro delle foto così piccanti e altamente infiammabili. Eppure, ogni volta che irrompe sui social con dei contenuti del genere, l’effetto wow è garantito. Assicurato. Perché è impossibile, diciamoci la verità, resistere al suo fascino.

Ma stavolta la bella Elisabetta l’ha fatta proprio grossa. È chiaro che abbia approfittato di una delle sue trasferte in Italia per posare per la campagna natalizia di un noto brand di abbigliamento intimo nostrano, con il quale collabora peraltro da diversi anni. E il risultato di questo shooting, come potete vedere dagli scatti da esso estratti, è assolutamente strabiliante.

La Canalis posa accanto ad un albero di Natale innevato con indosso della lingerie rosso fuoco. Il suo completino intimo supersexy è composto da un push-up di pizzo, leggermente trasparente, e da un perizoma che poco spazio lascia all’immaginazione. La vestaglia in satin è solo ornamentale: messa così non copre nulla e dobbiamo ammettere che la cosa, per la verità, non ci dispiace affatto.