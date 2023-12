Lewis Hamilton distrutto: il dato parla chiaro

La stagione in Formula 1 è appena terminata ma le maggiori perplessità sono proprio per Lewis Hamilton con un dato che non lascia dubbi.

Il pilota inglese Lewis Hamilton è arrivato terzo nella classifica dei piloti 2023, la sua stagione non può dirsi positiva e lo conferma anche un primato particolare.

La Mercedes ha ancora in Lewis Hamilton un leader carismatico, l’inglese per tanti tifosi sembra in una sorta di fase calante. Il 2023 in pista è stato spesso difficoltoso, il driver sette volte campione del mondo ha spesso subito sorpassi inattesi e ha sofferto soprattutto le nuove piste che rendono lo spettacolo imprevedibile.

Le polemiche sul rinnovo non sono mancate, Hamilton è rimasto in Mercedes ma è stato a lungo al centro delle attenzioni sul mercato. Le ipotesi spaziavano dalla Red Bull alla Ferrari, Hamilton alla fine è rimasto nel team inglese più per mancanze di alternative che per sua netta convinzione. I dati confermano come il legame non è così felice in pista.

Hamilton, un record è da abbattere nel 2024

Il pilota inglese conta in una rivalsa della macchina, la Mercedes dovrà impegnarsi molto per mettersi al pari della Red Bull. Il secondo posto conquistato nei costruttori è stata l’unica cosa da salvare nel finale di stagione, la Ferrari era quasi riuscita nell’intento di strappare il piazzamento e solo a Las Vegas la scuderia ha saputo rialzare la testa. L’obiettivo del team ora è quello di aiutare Lewis Hamilton concretamente: il pilota inglese non vince da due anni esatti.

Un dato che fa riflettere e discutere, il pilota inglese non arriva sul gradino più alto del podio dal 5 dicembre del 2021. Lewis Hamilton vinse il primo Gp d’Arabia, la vittoria numero 103 in carriera è rimasta ora anche l’ultima per le statistiche. Un dato netto a dimostrazione dell’involuzione di macchina e pilota, raramente hanno insidiato il dominio della Red Bull in pista. Hamilton non vince dal 2021, la Mercedes dalla stagione 2022 con la vittoria di George Russell al Gp in Brasile.

Hamilton vorrà tornare alla vittoria quanto prima, non sarà facile però lottare ad armi pari contro Max Verstappen. Il dualismo tra i due è acceso, il pilota inglese ha più esperienza ma anche una macchina meno affidabile. Le modifiche sulla Mercedes per il 2024 saranno decisive, il pilota inglese non vorrà chiudere la carriera in questo modo.