De Zerbi in una big: ci siamo, c’è il sì del presidente

Nonostante le dichiarazioni rilasciate nelle scorse ore, il sogno di De Zerbi è quello di allenare una big. E l’occasione potrebbe arrivare presto.

Roberto De Zerbi è pronto al salto di qualità. Nonostante le sue dichiarazioni d’amore al Brighton, l’obiettivo di una big è sempre vivo e per questo motivo non è da escludere una novità già nelle prossime settimane.

Stando a quanto riferito da fichajes.net, una big starebbe pensando a De Zerbi per la panchina e restano da capire le tempistiche. Naturalmente bisognerà convincere il Brighton e, quindi, non ci resta che attendere le prossime settimane per avere un quadro molto più chiaro sul futuro del tecnico bresciano.

Svolta in panchina: idea De Zerbi, ecco con chi firma

Il presidente valuta con attenzione il nome di De Zerbi. Il bresciano piace molto in società tanto che si è parlato anche della possibilità di mettere sul piatto 20 milioni di euro per liberare subito il tecnico. Ipotesi che non ha preso piede considerando che per il momento l’allenatore non ha intenzione di lasciare il Brighton. Ma il tutto potrebbe cambiare al termine della stagione visto che il sogno di approdare in una big c’è sempre.

Dalle ultime indiscrezioni che arrivano dalla Spagna, De Zerbi sarebbe nella lista degli allenatori del Manchester United. Ten Hag ormai non convince e a questo punto l’ipotesi più probabile è quella di un cambio al termine della stagione. Un tentativo con il bresciano dovrebbe esserci anche se bisognerà capire la presenza delle condizioni per arrivare alla tanto attesa fumata bianca.

Molto dipenderà da De Zerbi e dalla volontà del Brighton di privarsi del proprio tecnico. La chiamata del Manchester United per il bresciano rappresenta forse il salto importante di qualità, ma per il momento non è da escludere nulla e per questo motivo non ci resta che attendere le prossime settimane per avere un quadro più chiaro.

Il Manchester United pensa a De Zerbi per la panchina

Il nome di De Zerbi è accostato ormai da tempo al Manchester United anche se, almeno per il momento, il tecnico non ha assolutamente sciolto i dubbi sul suo futuro. Non ci resta che attendere le prossime settimane per avere un quadro più chiaro e capire quale sarà il futuro dell’allenatore bresciano.