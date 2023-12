Il selfie in bagno è scottante: Cecilia Rodriguez lascia di sasso

Il selfie in bagno ha lasciato di sasso i fan di Cecilia Rodriguez: tutti quanti in piedi per quanto riguarda il nuovo post social pubblicato dalla bella argentina

Semplicemente incantevole. A dire il vero sono finiti gli aggettivi per descrivere la meravigliosa argentina Cecilia Rodriguez. Direttamente dal suo account ufficiale di Instagram arriva un nuovo ed interessante post che merita di essere osservato con la massima attenzione. I suoi follower sono completamente entusiasti.

D’altronde non potrebbe essere altrimenti. Un selfie in bagno in cui mette in mostra il suo fisico che non ha bisogno affatto di alcun tipo di presentazione. Nel frattempo continuano ad aumentare, sempre di più, i “like” ed i commenti di approvazione sotto al suo post. Veramente da urlo. Guardare per credere.

Un nuovo post ed un nuovo regalo per i suoi quasi 5 milioni di followers. Gli stessi che non si perdono ogni suo aggiornamento. In questo caso possiamo vedere uno scatto della modella sudamericana che si è goduta un periodo di relax nella bellissima città di Napoli. In questa foto mette in evidenza un fisico semplicemente invidiabile. Delle gambe che sembrano quasi non finiscano mai e delle forme a dir poco incantevoli.

Cecilia Rodriguez, che meraviglia: selfie da urlo

Il tutto in compagnia di suo fratello, Jeremias Rodriguez. Tra i commenti in molti hanno scritto che fine avesse fatto il suo attuale compagno, Ignazio Moser. Pochi mesi fa si era parlato addirittura di una possibile crisi tra i due, se non una vera e propria rottura per via di continui litigi della coppia. Voci che sono state smentite dai diretti interessati che hanno parlato di normali incomprensioni che si hanno tra fidanzati.

Segno del fatto che il loro amore sta andando avanti nella migliore maniera possibile. Proprio come quello che sta vivendo la sorella di lei, Belen Rodriguez. Quest’ultima, nel corso di un suo intervento a ‘Domenica In‘ di pochissimi giorni fa, ha ammesso di stare alla grande con il suo attuale compagno (ed a quanto pare futuro marito) Elio Lorenzoni. Un momento d’oro, quindi, per le sorelle Rodriguez che vanno avanti nella loro vita molto impegnativa.

Cecilia, dopo aver trascorso esattamente 24 ore nel capoluogo campano (come ha riportato lei stessa nella didascalia) è ritornata a Milano per motivi di lavoro. Adesso non ci resta che attendere un suo nuovo post e, soprattutto, delle deliziose foto da ammirare.