Ennesimo parametro zero: l’Inter ha un nuovo bomber

Beppe Marotta è alla ricerca di un nuovo colpaccio per l’Inter: occhio all’affare gratis, nuovo bomber per Simone Inzaghi

In ottica calciomercato, l’Inter sembra essere tra le società già maggiormente attive in vista di un 2024 che promette di essere scoppiettante. I nerazzurri sono infatti parecchio interessati alla firma di un nuovo attaccante di primissimo livello per l’anno che sta per arrivare.

Già la scorsa estata la società di Steven Zhang è stata la grande protagonista in Italia ed Europa, mettendo a segno una serie di capolavori di mercato che ancora oggi Simone Inzaghi sta benedicendo in campo. Marcus Thuram su tutti, giunto gratis dopo l’avventura al Borussia Monchengladbach, che sta letteralmente trascinando l’attacco nerazzurro. Numeri alla mano, il figlio d’arte è già adesso un affare da leccarsi i baffi: 6 gol e ben 10 assist in 19 presenze complessive. Con Lautaro Martinez l’accoppiata è già vincente ma intanto in vista del futuro qualcosa di nuovo potrebbe arrivare in un reparto che è già al momento tra i più competitivi d’Europa.

Il recente lungo infortunio di Arnautovic, tornato alla grande andando anche a segno, ma anche le prestazioni non sempre convincenti di Alexis Sanchez potrebbero convincere Beppe Marotta ad un nuovo importante sacrificio nel mese di gennaio. Si è parlato a lungo di Mehdi Taremi, che vedrà scadere il suo accordo col Porto a fine campionato. Ma l’iraniano non è il solo a piacere alla dirigenza di Viale della Liberazione.

Svolta Inter: punta gratis dalla Serie A

L’Inter potrebbe attingere, come già accaduto recentemente proprio con Arnautovic, ai talenti presenti in Serie A. Ed uno di questi è anche un vecchio obiettivi del club lombardo che nel mese di giugno potrebbe accoglierlo a zero: la strategia è chiara.

Luis Muriel piace tantissimo all’Inter e, visto il suo contratto in scadenza con l’Atalanta, sembra ormai inevitabile la separazione tra l’attaccante colombiano e la ‘Dea’. Gasperini sta usando poco il 32enne di San Tomàs, con sì 15 presenze ma poco più di 400′ in campo, 2 reti ed 1 assist. In tal senso, Marotta potrebbe agire in una doppia maniera per puntare sull’arrivo a parametro zero di Muriel.

Il primo è che alla fine il nazionale colombiano arrivi in estate al posto di Alexis Sanchez che, recentemente, è stato accostato al calcio arabo. Ad ogni modo, pure con la permanenza di Sanchez, Muriel potrebbe fungere da jolly nel reparto avanzato di Inzaghi.

Un quinto elemento in grado di fare la differenza con tecnica e velocità, magari a partita in corso vista l’attuale inamovibilità di mostri sacri come capitan Lautaro Martinez e lo stesso Marcus Thuram.