Federica Pellegrini, toccante rivelazione a pochi giorni dal parto: fan increduli

Federica Pellegrini sta per diventare mamma, una delle sue ultime dichiarazioni incuriosisce un po’ tutti i fan

La campionessa olimpionica Federica Pellegrini è pronta a diventare mamma: la gravidanza procede per il meglio e ha coinvolto il pubblico anche nelle sue sensazioni pre parto.

Federica Pellegrini per anni ha vinto ogni tipo di competizione nel mondo del nuoto e ora sta vivendo l’avventura più bella della sua vita. Diventerà mamma a breve, con l’annuncio che qualche mese fa ha scatenato la gioia dei tanti fan in giro per il mondo che sognano una futura campionessa in acqua.

La Pellegrini tra un mese circa darà alla luce la sua bambina, le sue dichiarazioni a ‘Vanity Fair’ sono abbastanza particolari da seguire. Senza alcun filtro, come sempre è stata molto schietta nel descrivere quanto le è accaduto nel corso di questa gravidanza.

Federica Pellegrini, un lato intimo che appassiona

La confessione di Federica Pellegrini è quella di una ragazza che diventa per la prima volta mamma e osserva tutto con grande curiosità. Il suo compagno Matteo Giunta le è accanto, i cambiamenti per Federica sono dal punto di vista fisico e anche umorale. L’ex olimpionica ha così svelato come nei mesi scorsi era rimasta turbata dal corpo che cambiava, una condizione che accomuna tante future mamme.

Federica Pellegrini ha così osservato i cambiamenti naturali con un po’ di diffidenza iniziale: “All’inizio della gravidanza non mi è piacevo, il mio corpo stava cambiando e come è successo altre volte in passato questo non mi dava pace. Poi, pian piano, la pancia è cresciuta e tutto ha avuto un senso”. Le rotondità della pancia sono così aumentate dando anche un sollievo a Federica, la bambina ha cominciato a crescere e a diventare una parte unica con sua madre.

Una condizione fisica che – qualche settimana fa – è stata mostrata anche su Rai 1 in trasmissione con Mara Venier, ed è apparsa quanto meno serena e pronta a godere ogni attimo di questa maternità. Federica Pellegrini ha così rassicurato i suoi fan, l’attesa sta diventando un momento felice: “Ho cominciato a pensare all’unicità di questa situazione, a quanto la natura sia incredibile e a come sentivo mia figlia dentro. Sono passata dai vestitoni larghi per nascondermi ai vestiti attillati e sono sempre più fiera di me e del mio corpo”. L’attesa ora sarà tutta riversata sull’annuncio del parto che avverrà fra qualche settimana.