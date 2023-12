50 milioni a Leclerc: arriva la firma

Il futuro di Charles Leclerc è ancora incerto, cinquanta milioni di euro potrebbero essere messi in ballo per la firma del pilota.

Il monegasco Charles Leclerc è uno dei piloti più cercati, la sua permanenza alla Ferrari non è così sicura al 100%. I movimenti di mercato tengono gli appassionati con il fiato sospeso.

La Formula 1 si concentra sul mercato dei piloti, un aspetto che affascina gli amanti dei motori soprattutto quando ci sono in ballo dei nomi importanti. Charles Leclerc è tornato protagonista su questo versante, il pilota della Ferrari piace ad almeno due scuderie.

il suo ruolino di marcia nel 2023 non è stato troppo positivo, non è riuscito a vincere una corsa ma si è comunque preso qualche soddisfazione nel finale di stagione. Leclerc ha dimostrato di poter reggere i ritmi di un grande team, ha conquistato tre podi negli ultimi quattro Gp e il suo contratto sta diventando un motivo di ansia per la Ferrari.

50 milioni per Leclerc, arriva la super offerta

I media spagnoli hanno analizzato la situazione di Leclerc anche guardando a Carlos Sainz e alla sua valorizzazione in Ferrari. L’iberico ha vinto la gara a Singapore ma è rimasto ancora indietro nelle gerarchie e probabilmente tutto ciò avverrà anche nelle prossime stagioni con la Rossa di Maranello. Tutto ciò è confermato dalla prossima mossa in ballo: la Ferrari offrirà 50 milioni a Leclerc per restare in sella, il pilota monegasco non si muoverà dal suo posto.

La super offerta della Ferrari varrà tre stagioni complessive, gli eventuali assalti della Mercedes sarebbero rimandati al mittente. La scuderia di Toto Wolff aveva pensato a Leclerc come erede di Hamilton, il monegasco però sarà blindato da Maranello in maniera abbastanza convincente e con un triennale pesante anche sul fronte del bilancio. Il sacrificio della Ferrari fa capire come si punti tanto su Leclerc, John Elkann nei giorni scorsi ha dichiarato come potrà essere il futuro campione del mondo alla guida di una Rossa.

Un attestato di fiducia importante per Leclerc, la firma del contratto sarebbe imminente. Leclerc prima guida in Ferrari, Sainz rimarrebbe come secondo pilota ma con un biennale da firmare alle stesse condizioni economiche ovvero intorno ai dieci milioni di euro annui. Tutto ciò è vista come una disparità di trattamento secondo i media spagnoli ma in casa Ferrari puntano ancora su Leclerc e lo fanno con decisione. Il team vede nel monegasco un futuro campione, dovrà dimostrarlo già dalle prime gare del 2024.