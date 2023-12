Dall’Inter al City: 58 milioni di euro

Il Manchester City beffa l’Inter e mette sul piatto una cifra monstre di 58 milioni di euro. Marotta non può far altro che arrendersi

Il mercato dell’Inter è pesantemente condizionato dall’inserimento del Manchester City su un calciatore in particolare. I soldi della proprietà rendono il duello impari. Il talento dovrebbe andare in Premier League.

Il mercato di gennaio è alle porte e tutte le squadre stanno cercando soluzioni per rinforzare la propria rosa. Come di consueto in Italia non ci sono molti troppi soldi da investire nella finestra invernale, anche per quanto concerne le big. Le prime tre della classifica hanno qualcosa da mettere a punto e lo faranno probabilmente con prestiti o colpi low cost. La Juventus ha la necessità assoluta di un centrocampista, il Milan non può stare senza un’altra punta centrale, mentre l’Inter deve prendere un esterno.

Il gruppo di Simone Inzaghi guida la classifica in Serie A ma non vuole accontentarsi, per avere la certezza di portare a casa lo scudetto. La concorrenza dei bianconeri è più che concreta e i soli due punti di distanza stanno lì a dimostrarlo. Proprio per questo Beppe Marotta e Piero Ausilio sono a caccia di un giocatore che possa dare più garanzie di Cuadrado sulla corsia di destra. Il nome giusto sembrava essere quello di Tajon Buchanan, del Bruges, ma l’inserimento del Manchester City ha guastato tutti i piani.

Inter beffata, Buchanan verso il Manchester City: Guardiola mette sul piatto 58 milioni di euro

Pep Guardiola vuole Tajon Buchanan a gennaio. Questa la notizia riportata dalla stampa inglese (più precisamente dal ‘Dailystar’) che dà come per imminente la chiusura della trattativa. L’esterno di origine canadese, 24 anni, sta strabiliando tutti in Belgio e ha assunto un valore di 58 milioni di euro (circa 50 milioni di sterline).

Il suo contratto è in scadenza nel 2025 e questo consente al Bruges di chiedere quasi l’intero importo in questa finestra invernale. Buchanan può agire a tutta fascia sulla destra, sia in posizione di ala che di “quinto” di una difesa a tre. Per Guardiola sarebbe perfetto sia per coprire il ruolo più alto, di Phoden, sia quello più basso, di Walker.

Le trattative sembrano essere già a buon punto e questo non può che dispiacere l’Inter e Inzaghi, che speravano di bruciare la concorrenza.

