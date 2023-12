Melissa Satta, calze nere hot: così è una favola

Melissa Satta ha dato già i suoi regali in anticipo ai fan: le ultime foto sono uno spettacolo per il pubblico di Instagram

La modella, influencer e showgirl domina la scena: Melissa Satta è tornata a far parlare di sé. Il suo fisico slanciato e la sensualità emergono in maniera marcata per riscaldare i tanti followers dal freddo di dicembre.

Il fascino delle ex veline continua a monopolizzare i social. Federica Nargi resta sempre una delle più seguite, il primato però in assoluto va a Elisabetta Canalis e in questo caso anche a Melissa Satta, tornata a infiammare il pubblico come non mai.

La compagna di Matteo Berrettini ha dato il suo marchio erotico alle prossime feste natalizie e le foto sul suo profilo confermano lo stato di forma importante. Melissa Satta ha rimesso un po’ tutte le influencer in riga: gli scatti delle ultime ore sono uno schianto per i followers di tutta Italia.

Melissa Satta spettacolare, calze a rete da urlo

L’ex velina è testimonial di una nota ditta di calze e lo fa con grande padronanza dei suoi mezzi. La sua sensualità emerge anche in ascensore, gli scatti postati sul suo canale social ne dimostrano la capacità di ammaliare il pubblico in ogni momento. È pronta per una cena, come ha commentato nel post, ma anche per sedurre gli italiani: Melissa Satta è hot con calze nere, e il pubblico è letteralmente impazzito dopo queste immagini.

La pubblicità colpisce nel segno, le calze a rete nere di Melissa Satta sono diventate un argomento virale. Le gambe sono più che slanciate: Melissa non ha un filo di grasso e i tacchi indossati sono notevoli. L’ex di Boateng è un sogno in ascensore, e il pubblico italiano è rimasto così ammaliato e lo ha confermato con tanti commenti nel post. I numeri sui social aumentano, e foto del genere confermano il dominio di Melissa Satta che sta quasi raggiungendo ben cinque milioni di followers su Instagram.

La presa sul pubblico è evidente: Melissa sta chiudendo il 2023 con grande vitalità. Il prossimo anno sarà decisivo sia dal punto di vista lavorativo che sentimentale. Melissa supporterà intanto Matteo Berrettini alla ricerca di un pieno riscatto dopo aver visto l’Italia festeggiare per le imprese alla Coppa Davis. Le voci di matrimonio continuano a salire e chissà che non possa esserci il lieto evento proprio tra qualche mese: la Satta vuole farsi trovare in forma, e con questo stato è difficile rimandare i buoni propositi.