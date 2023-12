Che affare, va al Milan: l’Inter fa cassa

Il Milan potrebbe prendersi un gioiello assoluto, nel mese di giugno: la firma coi rossoneri farebbe esultare pure l’Inter

Le vie del mercato, si sa, sono infinite. E quelle che negli ultimi anni hanno coinvolto in maniera diretta Milan ed Inter quasi non si riescono più a contare. Il prossimo eventuale colpo dei rossoneri potrebbe, a conti fatti, fare felice pure i nerazzurri.

La situazione di campo in casa Milan non è certamente delle migliori. Appare lontana la corsa al tricolore ultimata dal trionfo Scudetto portata avanti poco più di un anno e mezzo fa. Adesso, le cose sono cambiate. Non è cambiata la proprietà, con Redbird e Gerry Cardinale non possono proprio permettersi che il progetto di rilancio del brand Milan finisca per risultare un buco nell’acqua.

Per tale ragione il calciomercato, tra gennaio e soprattutto giugno, sarà l’arma in più della dirigenza di Via Aldo Rossi che punta a far ritornare il Milan uno dei top club europei più in vista. Ci sarà da acquistare, magari in attacco visto che il reparto avanzato allenato da Pioli in questi mesi ha portato numeri ben al di sotto delle aspettative della società.

Ma oltre a pensare al futuro erede di Giroud, il ‘Diavolo’ dovrà anche fare i conti con alcuni possibili addii. Sono infatti diversi i big che potrebbero salutare Milanello durante l’estate: con l’idea di fare cassa e reinvestire proprio sul mercato. Un pò come accaduto qualche mese fa con Sandro Tonali.

L’Inter incassa grazie al Milan: colpo rossonero

Tra i candidati al doloroso addio al Milan vi è anche Mike Maignan, portiere tra i più forti e quotati al mondo in questo momento. Il francese sta trattando il rinnovo ma le alte richieste del suo entourage potrebbero spingere il Milan a valutare seriamente la cessione. E al suo posto?

L’ultima pazza idea di casa Milan porterebbe al gioiello del Monza, cresciuto nelle giovanili dell’Inter, Michele Di Gregorio. Una crescita pazzesca quella dell’estremo difensore classe 1997 che tra i pali dei brianzoli sta mostrando settimana dopo settimana tutto il suo grandissimo talento. Da questo punto di vista, il Monza lo ha pagato appena 4 milioni dal club di Zhang: e nel caso di nuova cessione, l’Inter potrebbe attingere ad una percentuale non meglio specificata sulla rivendita di Di Gregorio.

In questo particolare caso, quindi, se il Milan decidesse di puntare forte sul portiere milanese, allora a giovarne (economicamente) sarebbe pure l’Inter: una parte dell’offerta rossonera finirebbe infatti nelle casse nerazzurre. E tutti ne uscirebbero soddisfatti.