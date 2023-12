Panchina Napoli, scelto l’allenatore del prossimo anno: pazzesco

In casa Napoli c’è ottimismo dopo la qualificazione agli ottavi di Champions. Intanto proseguono i rumors sulla prossima stagione

Il Napoli è tornato finalmente a sorridere. Walter Mazzarri ha riportato un minimo di serenità ed un pizzico di entusiasmo e sta lavorando pian piano per migliorare una squadra che – almeno in questo momento – sembra ancora lontana da quella che dominò lo scorso campionato. Il passaggio da Spalletti a Rudi Garcia ha spento tante certezze e ora il tecnico livornese sta provando a rianimare la squadra.

Nonostante le sconfitte il Napoli ha offerto buone prestazioni sia con il Real Madrid che con la Juventus e la vittoria in Champions contro il Braga ha regalato la qualificazione agli Ottavi. Ora la squadra di Mazzarri ha una serie di match sulla carta ‘abbordabili’ e i tifosi sperano che i campioni d’Italia possano ritrovare il ‘treno Champions’. Intanto ci sono nuovi rumors riguardo la panchina del Napoli, voci che avrebbero del clamoroso.

Durante la trasmissione ‘Si gonfia la rete’ in onda sull’emittente campana Tele A è intervenuto l’agente di mercato Paolo Palermo. Tanti i temi trattati e l’agente ha fatto una clamorosa rivelazione su chi sarà il tecnico del Napoli nella prossima stagione.

Napoli, emerge la verità sull’allenatore

Mazzarri è da pochissimo l’allenatore del Napoli e Palermo ha fatto chiarezza sulle idee future di Aurelio De Laurentiis. Ci sono stati vari rumors, si è parlato di Conte, Motta e De Zerbi ma Palermo è invece sicuro e ha dichiarato: “Vi dico che Walter Mazzarri sarà l’allenatore del Napoli anche nella prossima stagione. Giocherà con il 3-5-2 con Raspadori e Giovanni Simeone”. Parole che non fanno piacere ai tifosi partenopei visto che l’agente di mercato ha dato importanti novità anche in chiave mercato.

Secondo l’uomo il Napoli venderà Kvaratskhelia, Zielinski e infine Victor Osimhen, tutti calciatori che potrebbero dire addio a fine anno. Insomma gli azzurri andrebbero incontro ad un vero e proprio ridimensionamento con diversi top in uscita. A Mazzarri il compito di far rinascere poi la squadra.

Va ricordato che Walter Mazzarri ha solo un anno di contratto, ma in questo c’è una clausola importante per il futuro. L’accordo tra il tecnico e la società partenopea prevede il rinnovo automatico in caso di vittoria del scudetto del Napoli e soprattutto del raggiungimento della semifinale di Champions League. Un’ipotesi quest’ultima difficile, ma non impossibile e già nel sorteggio si vedrà il futuro del Napoli e del suo tecnico.