L’Atalanta si gode un Muriel straripante: intermittenza superata?

Luis Muriel da paura: quando s’accende diventa un fattore squilibrante per le avversarie dell’Atalanta. Ha mandato in tilt il web con il colpo di tacco in extra-time con cui ha piegato la resistenza del Milan consegnando tre punti di platino alla Dea. Il periodo di forma è pregiato, registrando la doppietta in terra polacca che gli ha permesso di scavalcare Ilicic nella classifica di miglior marcatore nerazzurro nelle coppe europee, a quota 12. Intermittenza superata? Presto per dirlo, nel frattempo a giugno gli scade il contratto e Gasperini se lo coccola, sperando che possa puntare ancora su di lui. Accetterà il part time o vorrà il tempo pieno?

Niccolò Anfosso