Napoli-Cagliari 2-1: Osimhen, Pavoletti e Kvara tutto in 6 minuti

Le partite durano 90 minuti, ma bastano pochi secondi per deciderle e così è stato per Napoli-Cagliari. Le due squadre hanno fatto la loro partita per la maggior parte della durata del match, dandosi 6 minuti “di gioia” dove hanno poi fissato il risultato definitivo. Dopo due ko di fila in campionato e la vittoria decisiva col Braga, i partenopei tornano alla vittoria, fondamentale per restare agganciati al treno Champions. Il Cagliari esce a testa alta, consapevole una volta di più dei propri mezzi.

NAPOLI E CAGLIARI CI PROVANO

Nel primo tempo le due squadre ci provano a loro modo. Il Napoli di Mazzarri controlla, il Cagliari si difende e riparte. Entrambe le squadre però riescono a costruite occasioni interessanti. Osimhen sembra ispirato e si costruisce in almeno un paio di occasioni lo spazio per un tiro. Dall’altra, l’occasione migliore capita sul piede di Augello che sfiora il palo alla sinistra di Meret con una conclusione dal limite.

L’occasione migliore capita sulla testa di Rrahmani che su una punizione, stacca meglio di tutti ma colpisce il palo della porta di Scuffet.

TUTTO IN 6 MINUTI

Il Napoli nella ripresa ci prova e ci riprova. Il Cagliari colpisce principalmente in contropiede senza impensierire troppo i partenopei. La gara si stappa al 69’. Mario Rui va via bene sulla sinistra, mette al centro un bel pallone per Osimhen che con un salto imperioso colpisce fortissimo di testa, Scuffet fa quello che può, ma il pallone entra in rete: Napoli 1, Cagliari 0.

Nemmeno il tempo che la gara si assesti e le mosse di Ranieri, come col Sassuolo pagano. Luvumbo lavora un pallone sulla sinistra, va sul fondo, crossa forte e teso al centro dove trova Pavoletti che beffa Rrahmani e trafigge Meret. Tre minuti ed è già 1-1. Ne bastano altri tre per trovare il 2-1 definitivo. Osimhen riceve al centro stoppa di petto, con una giocata meravigliosa palleggia nell’area del Cagliari, si allarga in mezzo alle maglie rossoblù, mette palla a terra e in scivolata crossa e trova Kvaratskhelia. Il georgiano conclude chiudendo il destro sul primo palo e quasi sbaglia, ma il pallone entra ed è il nuovo e definitivo vantaggio del Napoli sul Cagliari. I sardi ci provano più volte, ma senza esito.