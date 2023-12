Scossone improvviso: cessione choc e addio Inter

Preoccupazione in casa Inter in merito ad una possibile cessione di un calciatore che potrebbe rovinare i piani della società

Nonostante la stagione non sia ancora neanche a metà, l’Inter sta già pensando alla prossima. In particolar modo su come rinforzare i reparti cardine della squadra. Quella di puntare sulla “scommessa” Yann Sommer è stata vinta alla grande, visto che lo svizzero sta offrendo prestazioni di altissimo livello sia in campionato che in Champions League.

Allo stesso tempo, però, si guarda anche la sua carta di identità (fattore tutt’altro che da sottovalutare). Il primo nome sulla lista dei possibili portieri da acquistare è quello di Bento dell’Athletico Paranaense. Anche se, proprio sul giovane brasiliano, ci sono delle importanti novità che non piaceranno affatto alla società meneghina.

Inter, si cerca un nuovo portiere: rischio doccia fredda

Non è affatto un mistero che l’Inter segua, con estrema attenzione, il profilo di Bento Matheus Krepski. Classe ’99 è considerato in patria come uno dei migliori estremi difensori e pronto ad effettuare il grande salto in Europa. Tanto è vero che moltissimi top club hanno messo gli occhi su di lui. C’è il serio rischio che possa aprirsi una vera e propria asta nei suoi confronti. Le cattive notizie per i nerazzurri, infatti, potrebbero arrivare direttamente dal Portogallo.

In particolar modo da una delle squadre simbolo del calcio lusitano come il Porto. I ‘Dragoes’, infatti, avrebbero messo nel mirino il 24enne. Ovviamente con il suo possibile arrivo ci sarebbe, senza dubbio, la cessione di Diogo Costa. Anche per quest’ultimo le richieste di mercato non mancano. Soprattutto dalla Premier League dove sono pronti a contenderselo. Nel caso di una possibile cessione del portoghese allora la società non avrebbe più dubbi e punterebbe tutto sul brasiliano. Il costo del suo cartellino si potrebbe aggirare intorno ai 15 milioni di euro.

Una operazione che potrebbe andare in porto nella prossima finestra del mercato estivo. Non una bella notizia per l’Inter che stava pensando a lui come futuro portiere della società, magari continuarlo a farlo crescere con un calciatore di esperienza come Sommer.

Allo stesso tempo, però, Marotta ci proverà in tutti i modi per studiare una nuova mossa e convincere la società brasiliana a cederlo in Italia. Nel frattempo l’estremo difensore brasiliano attende la ripresa del campionato verso la metà del mese di gennaio del nuovo anno.