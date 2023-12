Paura Leclerc, annuncio improvviso in casa Ferrari

Charles Leclerc, pilota della Ferrari, ha mostrato più di qualche preoccupazione in vista della prossima stagione sportiva

Un 2023 tutt’altro che indimenticabile per la Ferrari, ma soprattutto per Charles Leclerc. Vincere quest’anno era a dir poco impossibile, “colpa” di una Red Bull e di un Max Verstappen semplicemente insuperabile e straordinario. L’obiettivo, ovviamente, è quello di fare bene la prossima stagione. Anche se non sarà affatto semplice per molti motivi.

La prima preoccupazione per il monegasco riguarda la nuova vettura. Non tanto per il fatto che sarà migliore rispetto a quella dello scorso anno, ma bisogna vedere se sarà in grado di poter battere la favorita Red Bull, che non accenna fermarsi. Il classe ’97 ne ha parlato in una lunga intervista che ha rilasciato ad ‘Auto Motor und Sport’.

Ferrari, la preoccupazione di Leclerc per la prossima stagione

L’obiettivo di Leclerc è quello di vincere in Ferrari. In primis attenderà, con ansia, il rinnovo da parte dei vertici alti della scuderia di Maranello. Nel corso dell’intervista, però, non sono mancati gli elogi nei confronti del suo rivale ed amico Verstappen. Non solo merito della vettura, ma soprattutto del belga-olandese che considera una vera e propria forza della natura. Il suo sogno è quello di poterlo prima raggiungere e poi superarlo.

Leclerc mostra fiducia in vista della prossima stagione. Tanto da essere convinto di poter effettuare un importante passo in avanti: “Sono convinto che recupereremo il distacco, anche se non so dirvi quanto tempo ci vorrà ancora. La prossima vettura sarà fantastica, ma anche la Red Bull non sarà da meno. Staremo a vedere”. Nel corso di questi anni ha assunto molta più maturità e certezza dei suoi mezzi. Non solo: ammette di aver imparato ad essere molto più paziente.

Una virtù che serve per poter diventare, un giorno, campioni. Magari anche poter salire sul podio (in maniera molto più frequente). Su questo precisa: “Non si possono forzare i tempi. Bisogna ragionare sul lungo periodo. Di conseguenza vale la pena essere paziente”. In conclusione non si è fatta attendere la dichiarazione d’amore verso la Ferrari, la scuderia che ha sempre creduto nelle sue capacità e nei suoi mezzi: “La pressione è forte sempre. C’è una passione completamente diversa. Deve esserci la pressione, che tu sia pilota o ricopra un altro ruolo in questa squadra poco importa. Non è un problema per me”.