Scossone in panchina, è il nuovo allenatore della Nazionale

Un vero e proprio scossone quello che si è verificato, nelle scorse ore, per quanto riguarda la Nazionale

Alla fine la scelta è stata fatta. Dopo giorni in cui si sono stati valutati diversi profili, alla fine, la scelta è andata proprio su di lui. La nazionale del San Marino ha sciolto le riserve ed ha nominato il nuovo commissario tecnico.

Si tratta di una vecchia conoscenza della nostra Serie A, ovvero Roberto Cevoli. L’ex difensore del Modena (ha giocato con i canarini nella massima serie per due anni) è stato nominato come nuovo ct della nazionale dello Stato. Il prossimo 55enne (li compirà il 29 dicembre) ha battuto la concorrenza di altri suoi colleghi.

Il suo periodo da svincolato è terminato. Dopo più di un anno in cui non aveva potuto fare quello che amava di più al mondo è arrivata una di quelle chiamate che difficilmente si possono rifiutare. Soprattutto se si tratta di una nazionale.

San Marino, sciolte le riserve: scelto il nuovo ct

Roberto Cevoli ha accettato, con entusiasmo, la chiamata del San Marino per essere il nuovo selezionatore. Dopo aver appeso le scarpette al chiodo ha iniziato la sua lunga carriera da allenatore. In particolar modo in Serie C dove ha guidato squadre del calibro di Imolese, Renate, Novara, Reggina, Foligno, Monza e molte altre ancora.

Dopo quasi 20 anni di club ha accettato, con entusiasmo, la panchina della nazionale. Si tratta della sua prima esperienza del genere. Come calciatore è stato un apprezzatissimo difensore centrale. Tra l’altro anche con il vizio del gol. Carpi, Reggina, Reggiana, Torino, Cesena, Modena e Crotone sono le squadre in cui ha militato. In Calabria ha deciso, successivamente, di appendere le scarpette al chiodo per iniziare a studiare da allenatore.

Nel frattempo sono arrivate anche le sue prime parole da nuovo ct del San Marino: “E’ una opportunità che ho colto al volo. E’ stimolante. Vorrei restituire a San Marino quanto da San Marino abbia personalmente ricevuto, agli arbori della mia carriera”.

Il tecnico, nativo di Rimini, ha fatto sapere inoltre di non vedere l’ora di iniziare questa nuova ed importante esperienza. A lui il compito arduo di selezionare i migliori calciatori che rappresenteranno il piccolo stato. Si tratta del secondo Ct con un passato da calciatore professionista nel campionato italiano dopo Massimo Bonini, ex centrocampista della Juventus.