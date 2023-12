Dietrofront Milan, costretto a restare

Colpo di scena in casa Milan per quello che riguarda il mercato di gennaio con un giocatore ora costretto a restare in rossonero.

Cambiano rapidamente le strategie di calciomercato in vista di gennaio in base a risultati, infortuni e nuove consapevolezze.

In casa Milan, dopo il match vinto contro il Monza, i rossoneri hanno dovuto rivedere i propri pensieri in vista dell’apertura ufficiale delle trattative con un giocatore che è destinato a restare in rossonero almeno fino al termine della stagione. Nonostante la sua cessione fosse data quasi per scontata fino a pochi giorni fa, sono cambiate rapidamente le carte in tavola ed ora è destinato a restare in rossonero fino al termine del campionato.

Calciomercato Milan, cambia il destino di un centrocampista

Il Milan ha bloccato la cessione di Rade Krunic nelle ultime ore. Il bosniaco sembrava destinato al Fenerbahce, avendo perso posizioni nelle gerarchie di Stefano Pioli. L’infortunio di Pobega, giunto nei primi minuti della sfida contro il Monza, ha bloccato l’affare con il club turco con il mediano che resterà quindi in rossonero.

Le cose potrebbero cambiare nel caso in cui il Milan dovesse decidere di portare a disposizione di Pioli un nuovo centrocampista in vista della seconda parte di campionato dando così il via libera alla partenza del bosniaco. Gli addii temporanei di Adli e Bennacer per via della Coppa d’Africa però rischiano di rendere il centrocampo a disposizione di Pioli sempre più con gli uomini contati ed appare difficile immaginare una cessione per Krunic.

Il bosniaco è stato molto vicino all’addio durante la scorsa estate quando il Fenerbahce si spinse fino ad 8 milioni di euro per portare via il mediano da Milanello con Pioli che però decise di bloccarne la partenza. Ora l’ex Empoli ha perso il posto da titolare ma in casa rossonera si prospettano tempi duri per il centrocampo tra infortuni e Coppa d’Africa.

La sensazione è che l’addio di Krunic venga rimandato ancora una volta con il bosniaco destinato a restare almeno fino al termine della stagione. Il suo contratto, in scadenza nel giugno del 2025, costringerà però il Milan a svalutare il prezzo del suo cartellino trovandosi ad un anno dalla fine dell’attuale accordo con il club meneghino. Appare invece totalmente da scartare l’ipotesi di un rinnovo del contratto con il bosniaco che chiede troppo (circa 3 milioni all’anno) per le casse della società rossonera.