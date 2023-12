“Esplosione shock”, il racconto di Sainz lascia esterrefatti

L’ultima dichiarazione del pilota della Ferrari, Carlos Sainz, non poteva assolutamente passare inosservata: un vero e proprio shock per i suoi tifosi

La missione per Sainz è chiara: dimenticare un 2023 che è stato fin troppo deludente. Un po’ per colpa della Ferrari, anche se dall’altra parte hanno dovuto avere a che fare con una Red Bull ed un Max Verstappen decisamente in stato di grazia. L’obiettivo principale, per la nuova stagione e per il nuovo anno, è quello di riuscire a ritornare agli antichi fasti.

Già ritornare sul podio (in maniera decisamente frequente) sarebbe un ottimo risultato. Lo sa bene Carlos Sainz Jr che non vede l’ora di ricominciare. In attesa che inizi la nuova stagione il pilota spagnolo, in una recente intervista, ha voluto ricordare un momento di quest’anno che lo ha scioccato (e non poco).

Ovvero quel maledetto tombino nel Gran Premio degli Stati Uniti D’America in quel di Las Vegas. “E’ stata come una esplosione” ha rivelato. Quegli attimi se li ricordano, molto bene, anche i sostenitori della Rossa e non solo.

Ferrari, Sainz e le rivelazioni su quel tombino di Las Vegas

Uno dei rimpianti della Ferrari è stata l’occasione persa in quel di Las Vegas. Anche se, mai come allora, la colpa non fu assolutamente della scuderia di Maranello e nemmeno delle vetture. Neanche un errore dei due piloti o altro. Il doppio podio poteva essere tranquillamente conquistato, se non fosse stato per quel tombino sollevato. Lo stesso che ha divelto la SF-23 di Carlos Sainz nelle prime prove libere del weekend.

Il tutto è avvenuto dopo che la stessa FIA aveva concesso il “via libera” per l’inizio del Gp. Ed invece presentava dei problemi non di poco conto. Tanto è vero che il pilota spagnolo venne penalizzato per aver sostituito la batteria. Una vera e propria beffa per la Ferrari che ha dovuto pagare la bellezza di 1.225.000 euro di danni. Un incidente che Sainz ha voluto definire “bizzarro” e che mai gli era capitato nel corso della sua carriera.

Queste sono alcune delle sue parole che ha rilasciato nel corso di una intervista a ‘Banco Santander’: “Il tombino ha colpito la parte anteriore del telaio ed ha preso anche la zona del sedile. Sono rimasto sotto choc, come se fosse stata una esplosione. Anche dalle immagini si può notare come se la vettura stesse per scoppiare. Grazie a Dio non è accaduto nulla del genere, anche se si è trattato della cosa più assurda che mi sia mai successo nella mia carriera sportiva”.

Poi ha continuato dicendo: “Il tombino non l’ho visto. Era una sessione notturna di prove libere, non riuscivo a distinguere bene l’asfalto. Ero molto frustrato e si trattava di una situazione difficile da gestire”.