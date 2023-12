In Serie B c’è un Cassano che incanta tra dribbling e sterzate

Tra i giovani usciti dallo scorso campionato Primavera 1, adesso Claudio Cassano si sta ritagliando uno spazio importante in Serie B. Il Cittadella difficilmente sbaglia questa tipologia di colpi, con il direttore Marchetti sempre attento alle dinamiche di calciatori da lanciare. E anche questa volta c’ha visto lungo. Dopo la trafila nel settore giovanile della Roma, conclusa con una stagione su altissimi livelli con la Primavera giallorossa, ecco che in estate il club veneto ha deciso di puntarci senza pensarci due volte. Scelta azzeccata, registrando i numeri: in 15 presenze stagionali, 3 gol e 3 assist, e la grande consistenza tra le linee con estro e fantasia. Dribbling e la divisione quasi geometrica degli spazi sulla trequarti con Mastrantonio. Zona playoff da blindare per continuare a sognare senza mai porsi limiti. D’altronde il Cittadella è sempre un’isola felice…

Niccolò Anfosso