Paesi baltici protagonisti nella Serie C italiana: giovani certezze

Giovani certezze baltiche e dove trovarle. Sicuramente in Serie C, dove la componente agonistica è sempre quella preponderante. Estonia, Lettonia e Lituania sono paesi di certo poco avvezzi allo sviluppo di grandi campioni del mondo del calcio, specialmente negli ultimi anni. Nella terza serie italiana sono sempre più elevati i numeri dei giocatori baltici presenti. Ci viene in mente Bethers del Catania, portiere lettone che, dopo aver difeso i pali degli etnei l’anno scorso in D, si sta ben disimpegnando, avendo sfruttato l’infortunio di Livieri facendosi trovare pronto.

In Umbria presenti i due lituani Adamonis, portiere del Perugia, e Megalaitis, regista del Gubbio. Anche l’estone Tunjov, dopo un girovagare spesso inefficiente, sta dimostrando buone doti tecniche al servizio del Pescara. Per non dimenticare Krapikas, estremo difensore dell’Audace Cerignola, che si sta riscattando dopo un paio di annate buie a Terni.

Niccolò Anfosso