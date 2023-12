Panchina Top dopo l’Inter: bomba Simone Inzaghi

L’Inter di Simone Inzaghi vince e convince. Con questi risultati è scontato che le big europee guardino in casa nerazzurra

Primo posto in campionato, ottavi di Champions League (sfida contro l’Atletico del grande ex Simeone) e una squadra che gira a meraviglia. Questa è l’Inter di Simone Inzaghi, una squadra che sembra aver trovato la quadra definitiva con i calciatori che sembrano parti di un ingranaggio quasi perfetto.

Record sia in difesa che in attacco, chiunque entra fa bene. Basti pensare al giovane Bisseck, tra i migliori nella difficile trasferta contro la Lazio e Inzaghi ha il merito di valorizzare tutti i calciatori a disposizione. In difesa Acerbi e Darmian vivono la miglior annata della propria carriera e in ogni reparto la formazione funziona eccome. Eloquente la coppia d’attacco Lautaro-Thuram con entrambi sempre più decisivi.

Il francese, arrivato a zero in estate, ha una media gol impressionante e che non aveva mai avuto in carriera. Inzaghi ha avuto l’intuizione di spostare il calciatore come centravanti e il figlio d’arte sta ripagando alla grande. Insomma l’Inter gira alla perfezione, c’è poco da dire e Inzaghi sta valorizzando diversi calciatori. Lo ha fatto spesso in questi anni ed ha dato un contributo enorme per migliorare le casse del club. Tutto questo non è passato inosservato ed ora Inzaghi sarebbe finito nel mirino di una big europea.

L’Inter trema, la big piomba su Simone Inzaghi

Secondo alcune indiscrezioni provenienti dalla Spagna il Real Madrid avrebbe messo nel mirino Simone Inzaghi. Il tecnico italiano sarebbe finito in una lista di tecnici stilata da Florentino Perez per poter sostituire Ancelotti, comunque sempre più vicino all’addio. Insieme a Inzaghi ci sarebbero tre candidati forti, ovvero Xabi Alonso, Raul e a sorpresa il tecnico ad interim del Brasile Diniz, gradito ai brasiliani della formazione madrilena.

La candidatura dell’ex tecnico della Lazio sarebbe tutt’altro che debole con i Blancos intrigati da Inzaghi, specialmente per la sua abilità nelle coppe, da sempre priorità per Florentino Perez. E’ ovvio che ad una chiamata del Real nessuno resterebbe indifferente e anche per Inzaghi sarebbe lo stesso. L’Inter trema e allo stesso tempo lavora per blindare il proprio tecnico, sempre più punto fermo del progetto di Zhang.

La società nerazzurra vorrebbe lavorare ancora a lungo con Inzaghi e il possibile arrivo della seconda stella potrebbe portare l’Inter a prolungare e a regalare un ricco adeguamento al tecnico nerazzurro. I tifosi considerano Inzaghi quasi un beniamino e sperano nella permanenza.